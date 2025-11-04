TMW Spezia, per Donadoni contratto annuale. Per D'Angelo "solo" esonero: nessuna risoluzione

Come già abbiamo anticipato questa mattina, l'avventura di Luca D'Angelo sulla panchina dello Spezia è giunta al capolinea, e contro il Bari, nella gara che si giocherà venerdì 7 novembre in apertura di 12ª giornata del campionato di Serie B, in panchina ci sarà il suo successore: in città è atteso quest'oggi Roberto Donadoni, che diventerà il nuovo allenatore delle aquile liguri. Firmando, stando sempre a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, un contratto di durata annuale, valido quindi fino al 30 giugno 2026.

Non sembrano appunto previste opzioni, almeno per il momento, per il trainer che torna quindi in panchina cinque anni dopo l'ultima esperienza, che lo ha visto protagonista in Cina alla guida dello Shenzhen, dal quale era stato esonerato l'11 agosto 2020; sul fronte italiano, l'ultima avventura di Donadoni è stata al Bologna nella stagione 2017-2018, al temine della quale venne esonerato e rimpiazzato dall'attuale trainer del Palermo Filippo Inzaghi.

Per quel che concerne il prima citato D'Angelo, arriverà "solo l'esonero, senza risoluzione del contratto attualmente in essere con la società ligure.