Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla"

Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla"
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 10:00Serie A
Giacomo Iacobellis

Ci sono partite che, anche per un calciatore, valgono molto più dei 90 minuti in campo. Partite che riportano indietro nel tempo, tornando a quando si era bambini e si guardava la tv con gli occhi pieni di meraviglia. Per Egor Andreevič Sorokin, possente difensore classe 1995 del Kairat Almaty, quella partita arriverà proprio domani: affrontare l’Inter, la sua squadra del cuore, per di più nel tempio di San Siro, rappresenta infatti "un sogno che diventa realtà". Domani i campioni del Kazakistan sfideranno i nerazzurri nella quarta giornata della fase campionato di Champions League e, alla vigilia del match, Sorokin si è raccontato così in esclusiva ai microfoni di TMW.

Sorokin, come si sta avvicinando il suo Kairat Almaty a questa sfida contro l’Inter?
"Abbiamo vinto il campionato e, dopo qualche giorno di riposo, abbiamo subito dedicato le nostre sedute alla preparazione del match contro l’Inter. Non stiamo facendo niente di straordinario, è lo stesso processo di allenamento che seguiamo prima di ogni altra partita: sessioni teoriche e poi la loro applicazione pratica sul campo".

Quali pensi siano i principali punti di forza della vostra squadra?
"La nostra forza sta nell’unità, nella disciplina e nella capacità di ripartire rapidamente. Grazie a queste qualità siamo arrivati fino alla fase a gironi".

Affronterete una delle squadre più forti d’Europa, finalista nell'ultima edizione della Champions. Quale piano tattico avete preparato per impensierire i nerazzurri?
"L'Inter è storia, è la bandiera dell’Italia. Daremo il massimo per ottenere un risultato positivo per noi. Sappiamo che non sarà facile, ma sarà importante saper attendere la nostra occasione e sfruttarla, difendere bene la porta dagli attaccanti avversari, lottare per ogni spazio e restare sempre concentrati".

C’è qualche giocatore dell’Inter che ammira o teme in modo particolare?
"Ogni giocatore dell’Inter merita attenzione. È una squadra solida e disciplinata, piena di elementi fondamentali anche per le rispettive nazionali. Ma niente è impossibile. Da difensore, sottolineerei Bastoni, Acerbi e Akanji, mentre in avanti Çalhanoğlu, Barella, Thuram e Lautaro sono calciatori che creano costantemente problemi".

Secondo lei, quale potrebbe essere il fattore chiave per il Kairat in questa partita?
"Per ottenere un buon risultato saranno fondamentali tre cose: saper soffrire, lavorare con disciplina e credere nel nostro successo".

Lei è un grande appassionato di Serie A. Che opinione ha del campionato italiano e quale squadra segue di più?
"La Serie A è un campionato di altissimo livello, con almeno cinque squadre che ogni anno possono lottare per il titolo. La seguo ogni volta che posso, guardo soprattutto l’Inter. Giocare a San Siro in Champions League contro la mia squadra del cuore sarà un giorno davvero speciale per me. Un sogno che diventa realtà".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Krasnodar, Sorokin: "Stranieri via? È una scelta personale. Ci stiamo abituando alle... Krasnodar, Sorokin: "Stranieri via? È una scelta personale. Ci stiamo abituando alle novità"
Altre notizie Serie A
Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente... UfficialeStefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
Serie A, la Flop 11 della 10ª giornata: viola di vergogna, 4 fiorentini presenti Serie A, la Flop 11 della 10ª giornata: viola di vergogna, 4 fiorentini presenti
Fiorentina, Pioli esonerato. C'è il via libera di Commisso, in arrivo il comunicato... TMWFiorentina, Pioli esonerato. C'è il via libera di Commisso, in arrivo il comunicato
Dovbyk e Bailey, tocca a voi: senza Dybala, la Roma ha bisogno di gol e giocate Dovbyk e Bailey, tocca a voi: senza Dybala, la Roma ha bisogno di gol e giocate
Serie A, la Top 11 della 10ª giornata: tanto Lecce presente. Berisha il migliore Serie A, la Top 11 della 10ª giornata: tanto Lecce presente. Berisha il migliore
Perché Firenze contesta l'idea D'Aversa: solo retrocessioni ed esoneri negli ultimi... Perché Firenze contesta l'idea D'Aversa: solo retrocessioni ed esoneri negli ultimi anni
Atalanta al lavoro in vista dell'Olympique Marsiglia: due rientri per Ivan Juric TMWAtalanta al lavoro in vista dell'Olympique Marsiglia: due rientri per Ivan Juric
Genoa, se ci fosse una terza via? L'ipotesi Murgito-Criscito fino alla sosta Genoa, se ci fosse una terza via? L'ipotesi Murgito-Criscito fino alla sosta
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
2 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre
5 La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
Immagine top news n.1 Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recupero
Immagine top news n.2 Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla"
Immagine top news n.3 Vlahovic, rinnovo possibile con la Juventus? Cifre da rivedere, con 3 club che lo seguono
Immagine top news n.4 Buffon su Spalletti: "Scelta migliore per la Juve. Tudor? Poca empatia con la dirigenza"
Immagine top news n.5 Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare
Immagine top news n.6 Napoli, è tempo di Champions. Conte punge ancora l'Inter, Marotta risponde: "Va tutto bene"
Immagine top news n.7 La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parravicini: "Al Ravenna sta stretta la Serie C, il club vuole puntare in alto"
Immagine news Serie C n.2 Serpini: "Torres e Perugia sono squadre che hanno le potenzialità per uscire dalla crisi"
Immagine news Serie C n.3 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Giovane idea per l'attacco del futuro. Ha già incassato i complimenti di Chivu
Immagine news Serie A n.2 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
Immagine news Serie A n.3 Serie A, la Flop 11 della 10ª giornata: viola di vergogna, 4 fiorentini presenti
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Pioli esonerato. C'è il via libera di Commisso, in arrivo il comunicato
Immagine news Serie A n.5 Dovbyk e Bailey, tocca a voi: senza Dybala, la Roma ha bisogno di gol e giocate
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la Top 11 della 10ª giornata: tanto Lecce presente. Berisha il migliore
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo nella storia: mai successo che nella stessa gara segnassero tre subentrati
Immagine news Serie B n.2 Bari, già ripresa la preparazione in vista dello Spezia. Ma c'è il dubbio Darboe
Immagine news Serie B n.3 De Biasi sul Modena: "Rivetti si è affidato a collaboratori in gamba, è il suo grande merito"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, oggi è il giorno di Donadoni. Il tecnico pronto alla firma dopo l'esonero di D'Angelo
Immagine news Serie B n.5 Aria sempre più tesa in casa Sampdoria. Serpeggiano rumors sulle dimissioni di Fredberg
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 11ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Moretti: "Non molliamo, perché vogliamo e possiamo agganciare il treno salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Parravicini: "Al Ravenna sta stretta la Serie C, il club vuole puntare in alto"
Immagine news Serie C n.3 Serpini: "Torres e Perugia sono squadre che hanno le potenzialità per uscire dalla crisi"
Immagine news Serie C n.4 Inter U23, Vecchi: "Contro l'AlbinoLeffe decisivi i cambi. Vicenza? Sarà un piacere affrontarlo"
Immagine news Serie C n.5 Il Vicenza dei record si gode il primato del Girone A di Serie C. E numeri da urlo in attacco
Immagine news Serie C n.6 Livorno, spunta anche Lerda per la panchina. Ma la proprietà non prende decisioni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…