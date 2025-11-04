Vlahovic, rinnovo possibile con la Juventus? Cifre da rivedere, con 3 club che lo seguono

Il destino di Dusan Vlahovic solamente fino a qualche settimana fa sembrava irrimediabilmente destinato a prendere una strada differente da quello della Juventus. Complice un inizio di stagione che ha portato fino a qui 5 reti (e due assist) fra campionato e Champions League, unito ad un rendimento non ottimale dei nuovi arrivati Openda e David in quel ruolo, la sua permanenza oltre alla scadenza del contratto - prevista a giugno - non appare più come un'utopia.

Anche il nuovo tecnico, Luciano Spalletti, si è espresso favorevolmente sulla questione: Dusan sarebbe felice di rimanere, ha spiegato in conferenza stampa la nuova guida bianconera. Il problema? Quei 12 milioni di euro a stagione che il giocatore percepisce nell'attuale accordo.

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola quello è il primo paletto che riguarda il suo percorso, unico alla corte di club inglesi, su tutti Tottenham e Chelsea, oltre del Bayern Monaco in Germania.

Il quotidiano spiega che Dusan ha capito come i risultati potrebbero andare di pari passo con un rinnovo, ben oltre l’opzione di un anno: se il nuovo ciclo con Spalletti partisse nel modo giusto, potrebbe legarsi alla Juve a lungo per un progetto profondo. La sensazione dunque è che la partita per il suo rinnovo si sia riaperta.