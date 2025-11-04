Fantacalcio, gli MVP della 10^ giornata Serie A
I migliori giocatori di ogni match della decima giornata in ottica fantacalcio.
Nicolò ZANIOLO (Udinese-Fiorentina 1-0). Is on fire. Decide da ex una partita dominata dalla banda di Kosta Runjaic, con un piazzato che non dà scampo a Carnesecchi, su centro di Kamara. 3° gol nelle ultime 4, ha già segnato più della scorsa stagione. Fantavoto: 10
Vanja MILINKOVIC-SAVIC (Napoli-Como 0-0): la "legge di Vanja" non lascia scampo neanche ad Alvaro Morata dal dischetto. Dopo Camarda anche lo spagnolo si fa ipnotizzare dal serbo, che blinda di nuovo la porta azzurra. Fantavoto: 10
Filip KOSTIC (Cremonese-Juventus 1-2): Spalletti si affida a lui in assenza di Yildiz sulla sinistra e il serbo lo ripaga con un gol dopo appena 1 minuto e 25 secondi, il secondo più veloce nella storia della Juve in trasferta in Serie A. Un bel regalo per il suo 33° compleanno. Fantavoto: 10
Hakan CALHANOGLU (Verona-Inter 1-2): dopo la doppietta alla Fiorentina regala una pennellata liftata per il calcio al volo di Zielinski direttamente su calcio d'angolo. Si è definitivamente ripreso l'Inter dopo un'estate travagliata. Fantavoto: 8
Medon BERISHA (Fiorentina-Lecce 0-1): realizza un gol pesantissimo al Franchi con un inserimento perfetto e regala 3 punti d'oro ai salentini. Secondo gol nelle ultime tre, e terzo bonus totale, Di Francesco ha trovato il suo trequartista. Fantavoto: 10
Stefano MOREO (Torino-Pisa 2-2): una giornata da sogno per l'attaccante dei toscani, che realizza all'etá di 33 anni i primi due gol in Serie A in carriera. Peccato che la sua doppietta non basti per battere il Toro. È il migliore di giornata. Fantavoto: 13.5
Santiago CASTRO (Parma-Bologna 1-3): El Toto segna due reti da rapace d'area di rigore che consentono ai felsinei di battere il Parma nel derby emiliano. Quarto gol per lui in campionato, è a -1 dalla vetta della classifica marcatori. Fantavoto: 13
Mike MAIGNAN (Milan-Roma 1-0): mette il punto esclamativo in questa vittoria di corto muso dei rossoneri parando un rigore niente meno che allo specialista Paulo Dybala. Fantavoto: 10
Leo OSTIGARD (Sassuolo-Genoa 1-2): la sua zuccata regala la prima vittoria in campionato ai rossoblù in casa del Sassuolo, che può rappresentare un nuovo inizio per il campionato del Genoa. Fantavoto: 10
Mattia ZACCAGNI (Lazio-Cagliari 2-0): il capitano biancoceleste trascina i suoi alla vittoria contro il Cagliari, e chiude la partita con una rete di potenza su assist involontario di Prati. Fantavoto: 10
