TMW L'Arzignano ha già sciolto le riserve per la panchina: contratto annuale per Di Donato

Di poco fa, la notizia dell'ufficialità dell'esonero di mister Giuseppe Bianchini, che lascia l'Arzignano quando sono trascorse 12 giornate del campionato di Serie C: la sconfitta contro il Lecco, unitamente al quartultimo posto, hanno fatto optare il club per l'esonero del trainer, che verrà rimpiazzato a breve. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è già stato scelto il nome del sostituto, che risponde a mister Daniele Di Donato: contratto sino al termine della stagione per l'ex Team Altamura.

Che per altro, solo pochi giorni fa, era intervenuto a TMW Radio, nel corso della diretta della trasmissione A Tutta C, parlando anche del suo futuro: "Vorrei sicuramente ripartire da un progetto che mi dia la possibilità di lavorare in maniera serena, un progetto dove ci sia una progettualità di anni. [...] Ho la fortuna di aver fatto tutti e tre i gironi e forse sì, mi piacerebbe cambiare per confrontarmi con realtà diverse, con un calcio secondo me un po’ diverso. Però il Girone C è affascinante, c’è una questione ambientale molto importante. A ogni modo, a prescindere dal girone, non vedo l’ora di rientrare per mettere in pratica tutto quello che in questi mesi ho appreso".

Ed ecco quindi che il mister è stato "accontentato", tornerà nel Girone A dopo il quadriennio nel C: attesa solo l'ufficialità del tutto.