Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, è andata definitivamente in archivio la 4ª giornata di Serie A Women, che ha visto la Roma Femminile battere un'altra candidata allo scudetto, l'Inter, e trovarsi quindi a punteggio pieno, con anche +5 di vantaggio dalle dirette inseguitrici, Napoli Women, Juventus e Fiorentina, appaiate a quote sette dietro la formazione capitolina. Fatica la neo promossa Ternana, ancora ferma a zero punti.
Di seguito, il punto della situazione, con il riepilogo delle gare e a seguire la classifica:
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
Milan-Lazio 4-2
2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)
Como Women-Genoa 2-1
34’ [rig.] Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)
Roma-Inter 3-0
4' Pandini, 67' Dragoni, 90'+4 Giugliano
Juventus-Ternana Women 2-1
45'+1 e 89' Cambiaghi (J), 49' Breitner (T)
Sassuolo-Fiorentina 0-1
45’+2’ Janogy
CLASSIFICA: Roma 12, Napoli Women 7, Juventus 7, Fiorentina 7, Milan 6, Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4, Genoa 3, Ternana Women 0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30