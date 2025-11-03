Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici

Nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, è andata definitivamente in archivio la 4ª giornata di Serie A Women, che ha visto la Roma Femminile battere un'altra candidata allo scudetto, l'Inter, e trovarsi quindi a punteggio pieno, con anche +5 di vantaggio dalle dirette inseguitrici, Napoli Women, Juventus e Fiorentina, appaiate a quote sette dietro la formazione capitolina. Fatica la neo promossa Ternana, ancora ferma a zero punti.

Di seguito, il punto della situazione, con il riepilogo delle gare e a seguire la classifica:

SERIE A WOMEN, 4ª giornata

Parma-Napoli Women 1-1

30' Muth (N), 63' Distefano (P)

Milan-Lazio 4-2

2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)

Como Women-Genoa 2-1

34’ [rig.] Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)

Roma-Inter 3-0

4' Pandini, 67' Dragoni, 90'+4 Giugliano

Juventus-Ternana Women 2-1

45'+1 e 89' Cambiaghi (J), 49' Breitner (T)

Sassuolo-Fiorentina 0-1

45’+2’ Janogy

CLASSIFICA: Roma 12, Napoli Women 7, Juventus 7, Fiorentina 7, Milan 6, Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4, Genoa 3, Ternana Women 0