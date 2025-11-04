Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"

In casa Fiorentina sono ore calde dopo l'addio del direttore sportivo Daniele Pradé e l'imminente esonero di Stefano Pioli, con i viola ultimi in classifica con appena quattro punti conquistati. In estate, prima della nomica dell'ex tecnico del Milan, si era parlato anche di Maurizio Sarri. Della chiamata viola ne ha parlato lo stesso tecnico della Lazio, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria dei biancocelesti con il Cagliari.

Sulle voci di un contatto con la Fiorentina in estate:

“Io con la Lazio avevo già firmato. La telefonata della Fiorentina è arrivata quando l’accordo con la Lazio era già chiuso, e il dirigente viola che mi ha chiamato lo sapeva perfettamente.”