Roma, il contratto di Dybala scadrà a giugno. E il club non può ignorare i suoi infortuni

Non sono arrivate buone notizie stamani per Paulo Dybala e la Roma. La Joya ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della gamba sinistra, che lo terrà lontano dai campi da gioco per circa 3-6 settimane. Difficile essere più precisi oggi perché il recupero dipenderà molto da come risponderà il suo muscolo e da quanto Gasperini e il calciatore vorranno forzare il rientro.

Non molti giorni fa Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, ha spiegato che non è stata ancora intavolata nessuna trattativa per il prolungamento del suo contratto. Dichiarazioni che non escludono assolutamente il rinnovo dell'accordo in scadenza nel 2026, ma che sono un monito per il fantasista argentino.

Il problema è sempre lo stesso e, ovviamente, non riguarda questioni tecniche. Il rigore sbagliato contro il Milan non cambia il giudizio sull'ex Juventus, in grado di accendere i tifosi e di illuminare l'Olimpico con le sue giocate. I troppi infortuni sono un tema assolutamente non secondario perché a 31 anni gli stop a cui è andato incontro il calciatore sono tanti e lo stipendio che percepisce è da giocatore davvero importante. Per questo non è scontato che l'avventura nella Capitale del classe '93 prosegua pure nelle prossime stagioni