Inter U23, Vecchi: "Contro l'AlbinoLeffe decisivi i cambi. Vicenza? Sarà un piacere affrontarlo"

Vince ancora l'Inter U23, e lo fa battendo l'AlbinoLeffe nella sfida valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie C, che si è conclusa ieri (CLICCA QUI per il punto sul citato turno).

A margine del confronto, l'allenatore nerazzurro Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa: "I cambi sono stati decisivi nei gol, nella finalizzazione e nella rifinitura - riporta fcinter1908.it -. Non è stata una partita facile, l'Albinoleffe l'avevo visto anche dal vivo contro il Lecco, ho visto le immagini a Vicenza, a Brescia: è una squadra che crea tante occasioni da gol, le ha create anche contro di noi. L'avevo detto ai ragazzi che non dovevamo farci ingannare dalle loro tre sconfitte. Siamo stati molto bravi a concretizzare le opportunità che ci sono capitate, loro meno e questo ha indirizzato la partita".

Una nota va poi agli infortuni: "Purtroppo il fatto di giocare così tanto ci crea qualche problema, quelli che sono fuori non rientreranno sicuramente a breve. La Gumina ha avuto un problema fisico che lo terrà fuori per un po', Spinaccè è tornato in panchina dopo una distorsione alla caviglia, patita anche da Bovo: loro, però, potrebbero rientrare già per domenica per la partita contro il Vicenza. Diverso il discorso legato a Zuberek, Venturini, Garonetti e Re Cecconi. Calligaris ha un problema a un dito, a una mano già operata: non dovrebbe essere un grosso problema, se riuscirà a giocare con un piccolo tutore. Altrimenti dovrà stare fermo".

E la conclusione va proprio alla sua ex squadra, il Vicenza: "Ho fatto un anno e mezzo con risultati importanti, non è arrivato il grande obiettivo che forse sarebbe stato meritato. Sono contentissimo di essere qua e rivedere tanti ragazzi che ancora sento, anche la curva che è sempre stato un grande sostegno e fa parte del contesto di una piazza importante".