Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recupero

Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recuperoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 11:13Serie A
Simone Bernabei
fonte Marco Campanella

Nuovo stop per Paulo Dybala, col giocatore della Roma che si è infortunato nell'ultima sfida giocata contro il Milan a San Siro in occasione del calcio di rigore poi parato da Mike Maignan. Questa mattina la Joya si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della gamba sinistra.

Un infortunio importante, in un punto fra l'altro già precedentemente segnato da lesioni muscolari, che costringerà l'argentino ad uno stop abbastanza lungo: le prime stime infatti parlano di un'assenza dai campi per un periodo compreso fra le 3 e le 6 settimane a seconda di come il muscolo reagirà alle terapie e ai trattamenti. Il giocatore, ricordiamo, si era già infortunato a inizio stagione, il 14 settembre contro il Torino: un altro problema muscolare che lo aveva costretto a saltare 4 partite fra campionato e coppa.

Già dopo la sfida col Milan, il tecnico Gian Piero Gasperini aveva lasciato intendere come il problema non fosse di poco conto: "Si è infortunato calciando il rigore e questa è una cosa veramente grave. Stava giocando con grande qualità e grande condizione. Lo dobbiamo recuperare velocemente perché a noi alza di molto il livello in attacco".

