Serie C, ecco gli arbitri della 13ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 13ª giornata del campionato di Serie C 2025-26. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 7 e lunedì 10 novembre 2025:
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Pergolettese: Michele Pasculli di Como (De Chirico-Alessandrino. IV Ufficiale: Lovison. Operatore FVS: Tesi)
Dolomiti Bellunesi-Cittadella: Gabriele Totaro di Lecce (Nicosia-Mezzalira. IV Ufficiale: Zago. Operatore FVS: Pandolfo)
Giana Erminio-AlbinoLeffe: Giacomo Rossini di Torino (Spatrisano-Mamouni. IV Ufficiale: Gauzolino. Operatore FVS: Colazzo)
Inter U23-Vicenza: Gianluca Renzi di Pesaro (Pelosi-Miccoli. IV Ufficiale: Cappai. Operatore FVS: Brunetti)
Novara-Lecco: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Bracaccini-Singh. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Mititelu)
Pro Patria-Lumezzane: Mattia Maresca di Napoli (Fenzi-Cirillo. IV Ufficiale: Colaninno. Operatore FVS: Manzini)
Pro Vercelli-Triestina: Davide Galiffi di Alghero (Esposito-Lombardi. IV Ufficiale: Tona Mbei. Operatore FVS: Fumagallo)
Renate-Virtus Verona: Leonardo Leorsini di Terni (Brunozzi-Barcherini. IV Ufficiale: Mazzoni. Operatore FVS: Sicurello)
Trento-Ospitaletto: Carlo Esposito di Napoli (Cozzuto-Fabrizi. IV Ufficiale: Migliorini. Operatore FVS: Petarlin)
Union Brescia-Alcione Milano: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Spagnolo-Martinelli. IV Ufficiale: Zoppi. Operatore FVS: Turra)
GIRONE B
Ascoli-Gubbio: Valerio Pezzopane de L'Aquila (Bernasso-Galigani. IV Ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Gasparini)
Bra-Pineto: Gianmarco Vailati di Crema (Bettani-Arshad. IV Ufficiale: Dasso. Operatore FVS: Taverna)
Campobasso-Sambenedettese: Stefano Striamo di Salerno (Starnini-Vitale. IV Ufficiale: Mastrodomenico. Operatore FVS: Gentile)
Carpi-Livorno: Alessandro Recchia di Brindisi (Andreano-Li Vigni. IV Ufficiale: Poli. Operatore FVS: Tagliaferri)
Guidonia Montecelio-Pontedera: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Pilleri-Antonicelli. IV Ufficiale: Caruso. Operatore FVS: Raccanello)
Juventus Next Gen-Forlì: Davide Cerea di Bergamo (Chichi-Cardona. IV Ufficiale: Restaldo. Operatore FVS: Mandarino)
Perugia-Arezzo: Luca De Angeli di Milano (Capriuolo-Carella. IV Ufficiale: Di Loreto. Operatore FVS: Lauri)
Pianese-Rimini: Nicolò Dorillo di Torino (Cufari-El Hamdaoui. IV Ufficiale: Pacella. Operatore FVS: Granata)
Ravenna-Torres: Andrea Palmieri di Brindisi (Storgato-Cerrato. IV Ufficiale: Gianquinto. Operatore FVS: Scardovi)
Ternana-Vis Pesaro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Massari-Fumarulo. IV Ufficiale: Ubaldi. Operatore FVS: Macripò)
GIRONE C
Atalanta U23-Giugliano: Enrico Eremitaggio di Ancona (Ambrosino-Recupero. IV Ufficiale: Frasynyak. Operatore FVS: Martone)
Catania-Team Altamura: Gabriele Sacchi di Macerata (Morea-Schirinzi. IV Ufficiale: Madonia. Operatore FVS: Minutoli)
Cavese-Potenza: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Leotta-Hader. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: Chianese)
Cosenza-Casarano: Giuseppe Vingo di Pisa (Romagnoli-Robilotta. IV Ufficiale: Vogliacco. Operatore FVS: Spataro)
Foggia-Benevento: Cristiano Ursini di Pescara (Gigliotti-Mallimaci. IV Ufficiale: Spina. Operatore FVS: Cantatore)
Monopoli-Casertana: Francesco Aloise di Voghera (Mastrosimone-Mazza. IV Ufficiale: Mirabella. Operatore FVS: Fedele)
Salernitana-Crotone: Mattia Drigo di Portogruaro (Marchese-Cataneo. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Romaniello)
Siracusa-Latina: Giuseppe Rispoli di Locri (Cassano-Gatto. IV Ufficiale: Iannello. Operatore FVS: Chillemi)
Sorrento-Audace Cerignola: Matteo Dini di Città di Castello (Tomasi-Cecchi. IV Ufficiale: Leone. Operatore FVS: Monaco)
Trapani-Picerno: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Ciannarella-Andriambelo. IV Ufficiale: Gemelli. Operatore FVS: Scribani)
