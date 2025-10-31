Podcast TMW Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti

Che cosa farà la Juventus nel calciomercato di gennaio ora che è arrivato Luciano Spalletti in panchina al posto di Igor Tudor? Cosa cambia con l'arrivo dell'allenatore di Certaldo al posto del croato? Tatticamente, sarà difesa a tre, probabilmente centrocampo con un regista, la necessità di un colpo lì e forse anche due in retroguardia. E chi uscirà? Ma la Juventus ne ha davvero le potenzialità economiche?

Tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.

Sabatini critico con la scelta di Spalletti

Contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione. È questa la formula che ha messo d’accordo Luciano Spalletti e la Juventus, ma non convince, per esempio, Sandro Sabatini. Il giornalista ne ha parlato nell’ultima puntata di Pressing sulle reti di Mediaset: “L’uomo che fece iniziare a Spalletti la carriera di allenatore è Silvano Bini: inizia da ragazzo a Empoli e ha sempre un guizzo, un qualcosa da inventare. I riferimenti statistici a Roma o altri club valgono per la sua storia. Mi sembra che si stia sottovalutando, e lo dico con ammirazione e rispetto, sperando di sbagliarmi, il trauma della Nazionale. Se lo sta togliendo di dosso solo ora, spero se lo tolga assolutamente. È un uomo che vuole andare a tutti i costi alla Juventus con un contratto che non fa tanto onore alla sua storia, ne parlo da ammiratore della sua storia: a 67 anni Spalletti accetta otto mesi di contratto?".