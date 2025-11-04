Serie A, la Top 20 dopo 10 giornate: Zambo Anguissa resta al comando
Questa la Top 20 di Serie A dopo 10 giornate di campionato. Prima posizione che resta invariata, con Zambo Anguissa sempre dominante. Sale di uno Nico Paz e sul podio ci finisce anche Elia Caprile. Scende Bonazzoli, dal secondo al decimo posto. È l'Inter la squadra più rappresentata, con ben 5 giocatori, segue il Como con 3 mentre Cremonese, Milan, Napoli e Roma ne piazzano 2 a testa.
1. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.75 (10)
2. Nico Paz (Como) 6.65 (10)
3. Elia Caprile (Cagliari) 6.60 (10)
4. Federico Dimarco (Inter) 6.60 (10)
5. Emil Audero (Cremonese) 6.58 (6)
6. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)
7. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.56 (8)
8. Luka Modric (Milan) 6.55 (10)
9. Marc Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
10. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.50 (6)
11. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.45 (10)
12. Mike Maignan (Milan) 6.44 (9)
13. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
14. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.43 (7)
15. Toma Basic (Lazio) 6.42 (6)
16. Vanja Milinković-Savić (Napoli) 6.42 (6)
17. Giovane Santana do Nascimento (Hellas Verona) 6.40 (10)
18. Santiago Castro (Bologna) 6.39 (9)
19. Riccardo Orsolini (Bologna) 6.39 (9)
20. Maximo Perrone (Como) 6.39 (9)
SERIE A - 10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta 1-0
40' Zaniolo
Napoli - Como 0-0
Cremonese - Juventus 1-2
2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)
Hellas Verona - Inter 1-2
16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)
Fiorentina - Lecce 0-1
23' Berisha
Torino - Pisa 2-2
13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)
Parma - Bologna 1-3
1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)
Milan - Roma 1-0
39' Pavlovic
Sassuolo - Genoa 1-2
18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)
Lazio - Cagliari 2-0
65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni
CLASSIFICA
1. Napoli 22
2. Inter 21
3. Milan 21
4. Roma 21
5. Bologna 18
6. Juventus 18
7. Como 17
8. Lazio 15
9. Udinese 15
10. Cremonese 14
11. Atalanta 13
12. Sassuolo 13
13. Torino 13
14. Cagliari 9
15. Lecce 9
16. Parma 7
17. Pisa 6
18. Genoa 6
19. Hellas Verona 5
20. Fiorentina 4
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)
11ª GIORNATA
Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)
Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)
Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)
Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)
Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)
