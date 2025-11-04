Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, è tempo di Champions. Conte punge ancora l'Inter, Marotta risponde: "Va tutto bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:53
Alessio Del Lungo

È un Antonio Conte che non le manda a dire quello in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Eintracht Francoforte. Il tecnico dei partenopei ha risposto così infatti a chi gli ha fatto notare che la sua squadra sta segnando poco: "Qualcuno lo deve aver fatto, siamo primi in classifica, prima di queste due partite si parlava di poca solidità, ora veniamo da due clean sheet e parliamo di attacco. State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto su tutto, noi abbiamo avuto difficoltà assurde dall'inizio della stagione e continuiamo ad averle e vedo la classifica e c'è il Napoli lì. Noi sentiamo solo critiche, c'è stato un pompamento assurdo di aspettative, dovevamo ammazzare di qua e di là, chi arrivava doveva cambiare la prospettiva della squadra".

La polemica con l'Inter però non si placa. Conte infatti torna nuovamente a menzionare i direttori di gara: "Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema li mandiamo in confusione. Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto, è successo di tutto e di più e quindi non parliamo degli arbitri altrimenti li mandiamo ancora di più in confusione. Ripeto, dispiace perché vedi a volte il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo... io parlo di realtà, lasciamoli tranquilli sperando facciano attenzione, io non capisco quando c'è un monitor lì perché non venga richiamato al monitor e se viene richiamato non deve significare che c'è assolutamente un errore e l'arbitro deve sentirsi obbligato a cambiare. L'arbitro può anche aver visto giusto!".

A queste dichiarazioni ha risposto con grande stile il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, che non è voluto entrare nelle polemiche: "Conte è liberissimo di dire certe cose, se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene. Non voglio rispondere a questa cosa. Arbitri? Sì, ho capito, ma non è il caso che riprenda ancora questo discorso".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
