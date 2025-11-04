Triestina, Moretti: "Non molliamo, perché vogliamo e possiamo agganciare il treno salvezza"

"Abbiamo tanti punti da recuperare e dispiace aver perso contro una squadra con la quale, nonostante il divario in classifica, ce la siamo giocata alla pari fino alla fine. Non c'è altra strada se non quella di fare più punti possibile, a partire già dalla trasferta che ci aspetta domenica a Vercelli": così, come riportano i canali ufficiali del club, il difensore della Triestina Andrea Moretti, che ha parlato davanti alle telecamere di Telequattro dopo il ko contro l'Union Brescia, che lascia gli alabardati sempre più nel fondo della graduatoria.

Il giocatore prosegue poi: "Abbiamo prodotto tante occasioni, una grande è capitata anche a me nel secondo tempo, il calcio purtroppo è fatto di episodi e su una ripartenza abbiamo subìto il gol decisivo. Non siamo riusciti a finalizzare le tante occasioni che abbiamo avuto ma non dobbiamo rimuginare su quanto successo, pensiamo a migliorare e alla prossima partita che sarà una battaglia. C'è ancora tanto campionato davanti e tanti punti che si possono conquistare, la squadra è compatta, unita e farà di tutto per portare a casa i punti che servono. Anche il mister ci ha detto e ci dice di rimanere sereni, di giocare con consapevolezza".

Conclude poi: "Il ritorno della curva è fondamentale, è stato davvero bello domenica sentire il loro incitamento a fine partita nonostante il risultato, significa che hanno apprezzato il nostro impegno e che hanno capito che ci abbiamo messo l'anima. Ogni volta che scendiamo in campo cerchiamo sempre di onorare la maglia e di dare il 100%. Remiamo tutti nella stessa direzione e anche domenica alla fine della partita, nonostante la delusione fosse grande ed è comprensibile, ci siamo guardati negli occhi con la convinzione di mettere subito alle spalle il risultato negativo e focalizzarci sul fare più punti possibile a partire da domenica, per inseguire e centrare l'obiettivo di agganciare il treno salvezza".