Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"

Prezioso successo quello maturato dal Como Women sul Genoa in occasione della 4ª giornata del campionato di Serie A Women, che a margine del match, come riportano i canali ufficiali dello stesso, è stato commentato dalla match analyst lariana Laura Brambilla.

Queste, le sue parole: "Fino al primo gol abbiamo creato molte occasioni con grande qualità, un aspetto su cui abbiamo lavorato tanto e di cui siamo molto contente. Le ragazze hanno interpretato al meglio la partita, mettendo in campo ciò che proviamo durante la settimana. Dopo il raddoppio, invece, non siamo riuscite a mantenere lo stesso livello di qualità nel gioco, e questo è sicuramente un punto su cui dovremo lavorare, ovvero continuare a spingere anche in situazione di vantaggio e imparare a gestire la partita in modo più efficace, sia dal punto di vista tecnico che da quello emotivo”.

Aggiunge: “Dobbiamo ripartire da questi tre punti, che ci danno fiducia e morale. Sappiamo bene che nella gara di Sassuolo avremmo potuto fare qualcosa in più, indipendentemente dal risultato finale, ma il nostro focus rimane sempre sulla prestazione. Al di là degli aspetti su cui dobbiamo migliorare, oggi portiamo a casa sensazioni positive, fiducia e la consapevolezza di aver mosso la classifica in un campionato molto equilibrato, dove ogni squadra può fare risultato contro chiunque".

Conclude quindi: "Ora ci concentreremo sulla prossima sfida contro la Ternana, che sappiamo essere un avversario ostico, soprattutto in casa propria. Sarà una partita tosta e dovremo farci trovare pronte”.