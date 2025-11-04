Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione

Dopo lo straordinario cammino a EURO 2025, la Nazionale Femminile si appresta a scoprire i nomi delle avversarie che affronterà nel percorso di avvicinamento alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Oggi alle ore 13:00 a Nyon (diretta streaming su uefa.com) si svolgerà il sorteggio della fase a leghe delle qualificazioni al Mondiale 2027, che si disputeranno tra febbraio e giugno 2026.

Grazie al secondo posto nel girone dell’ultima Nations League, l’Italia ripartirà dalla seconda fascia della Lega A insieme a Inghilterra, Norvegia e Paesi Bassi (nella prima ci sono Spagna, Germania, Francia e Svezia, ossia le Nazionali qualificate alla Final Four della competizione UEFA). Al sorteggio sarà presente il Ct Andrea Soncin, che a fine mese volerà con la squadra in Florida per giocare due amichevoli con la selezione USA, in programma il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (entrambe con calcio d’inizio all’1 italiana).

Nelle qualificazioni, come nella fase a leghe della Nations League, le squadre si sfidano in gironi da quattro o tre (Lega C), con ognuna che gioca una partita in casa e una in trasferta contro tutte le avversarie del proprio girone.

Le vincitrici di ciascun girone della Lega A guadagneranno il pass per il torneo iridato che si giocherà tra meno di due anni in Brasile. I restanti sette posti diretti, e un ulteriore posto attraverso gli spareggi interconfederali di febbraio 2027, verranno messi in palio attraverso gli spareggi che prevedono due turni da giocarsi a ottobre e novembre/dicembre 2026.

LEGA A

FASCIA 1 - Francia, Germania, Spagna, Svezia,

FASCIA 2 - Paesi Bassi, Inghilterra, ITALIA, Norvegia

FASCIA 3 - Danimarca, Austria, Islanda, Polonia

FASCIA 4 - Slovenia, Serbia, Ucraina, Repubblica d'Irlanda

CALENDARIO QUALIFICAZIONI AL MONDIALE 2027

Giornate di qualificazione 1 e 2 - 26 febbraio-7 marzo 2026

Giornate di qualificazione 3 e 4 - 9-18 aprile 2026

Giornate di qualificazione 5 e 6 - 3-9 giugno 2026

Sorteggio spareggi turno 1 e 2 - 24 giugno 2026

Spareggio 1 (andata e ritorno) - 7-13 ottobre 2026 Spareggio 2 (andata e ritorno): 26 novembre-5 dicembre 2026

Spareggi interconfederali - febbraio 2027

Fase finale - 24 giugno-25 luglio 2027 (Brasile)