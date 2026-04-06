Serie B, 33ª giornata: il risultato finale non premia nessuno. È pari tra Cesena e SudTirol
Nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, ha preso il via la 33ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà quest'oggi, lunedì 6 aprile, nel giorno di Pasquetta. Una giornata inaugurata dal lunch match che si è giocato all''Orogel Stadium-Dino Manuzzi', dove Cesena e SudTirol non si sono fatte male, chiudendo il primo confronto di oggi sul punteggio di 1-1; risultato maturato, lo ricordiamo, con la sfortunata autorete della compagine di Bolzano guidata da Castori, che era anche inizialmente passata in vantaggio.
Di seguito, il punto della situazione:
SERIE B - 33ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
Cesena-SudTirol 1-1
3' Tait (S), 17' [aut.] F. Davì (S)
Lunedì 6 Aprile
Ore 15:00 - Bari-Modena
Ore 15:00 - Catanzaro-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Virtus Entella
Ore 15:00 - Reggiana-Pescara
Ore 15:00 - Venezia-Juve Stabia
Ore 17:15 - Sampdoria-Empoli
Ore 19:30 - Carrarese-Spezia
CLASSIFICA
Venezia 68
Frosinone 68*
Monza 65
Palermo 64*
Catanzaro 52**
Modena 50**
Juve Stabia 45
Cesena 44*
Carrarese 39
Avellino 39*
Sudtirol 39*
Empoli 36
Mantova 34
Virtus Entella 34
Sampdoria 34
Padova 34*
Bari 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29
* una gara in più
** una gara in meno
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