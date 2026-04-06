Serie C, 35ª giornata: il risultato finale sorride a Sorrento e Giugliano. Crolla il Crotone

Nella serata di venerdì 3 aprile, ha preso il via la 35ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi quest'oggi con un ricco programma di gare, considerando che ieri, giorno di Pasqua, la categoria non è scesa in campo.

Fari ovviamente puntati sul Girone C, non solo perché ha aperto questo giorno di Pasquetta, ma perché potrebbe vedere, la promozione in Serie B del Benevento, che scenderà in campo a brevissimo, ore 14.30. Concluse invece le due partite che hanno preso il via alle ore 12:30, e che hanno visto il Sorrento battere il Team Altamura grazie alla doppietta di D'Ursi, e il Crotone cadere sul campo del Giugliano, che prende una notevole boccata di ossigeno con questi tre punti.

Di seguito, il punto della situazione:

35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026

GIRONE C

Già giocate

Cosenza-Foggia 1-0

7’ Ciotti

Monopoli-Trapani 1-1

37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)

Siracusa-Atalanta U23 3-3

5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)

Cavese-Casertana 0-1

51’ Casarotto

Giugliano-Crotone 1-0

66' Ogunseye

Sorrento-Team Altamura 2-0

20' [rig.] e 67' D'Ursi

Lunedì 6 aprile

Ore 14.30 – Audace Cerignola-Latina

Ore 14.30 – Casarano-Potenza

Ore 14.30 – Catania-Picerno

Ore 14.30 – Salernitana-Benevento (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77, Catania 68, Cosenza 63*, Casertana 62*, Salernitana 60, Crotone 55*, Monopoli 52*, Audace Cerignola 51, Casarano 47, Potenza 44, Team Altamura 43*, Atalanta U23 38, Sorrento 37*, Cavese 36, Latina 35, Giugliano 34*, Picerno 33, Foggia 26*, Siracusa 23*, Trapani 23*

N.B. - * una gara in più

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo-Renate 0-0

Union Brescia-Cittadella 2-1

11’ Crespi (B), 41’ [rig.] Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)

Lecco-Vicenza 2-0

8’ Urso (L), 48’ Konate (L)

Novara-Lumezzane 1-3

30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ [rig.] Iori (L), 71’ Anatriello (L)

Pro Vercelli-Inter U23 0-2

14’ Amerighi, 42’ Alexiou

Trento-Alcione Milano 1-0

88' [rig.] Capone

Lunedì 6 aprile

Ore 14.30 – Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi

Ore 14.30 – Pro Patria-Triestina

Ore 17.30 – Albinoleffe-Pergolettese

Ore 17.30 – Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58*, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, Giana Erminio 45*, Inter U23 45*, AlbinoLeffe 44*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 41*, Dolomiti Bellunesi 38*, Pergolettese* 36, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19*, Triestina 8*

N.B. - * una gara in meno

Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Carpi-Pontedera 2-0

10’ e 28’ Casarini

Livorno-Gubbio 3-0

45+3’ Marchesi, 45+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi

Pianese-Campobasso 0-2

40’ e 90’+5’ Bifulco

Sambenedettese-Arezzo 0-0

Bra-Forlì 2-1

5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)

Guidonia Montecelio-Ternana 1-1

74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)

Perugia-Juventus Next Gen 2-2

7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' [rig.] Ladinetti (P)

Ravenna-Pineto 1-0

29' Fischnaller

Ascoli-Vis Pesaro 2-1

15’ Lari (V), 90’+4’ Chakir (A), 90’+7’ Milanese (A)

Riposa: Torres

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 45**, Pianese 45, Ternana 44**, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

** una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva