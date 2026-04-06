Ufficiale Lumezzane, arriva il rinnovo di Deratti. Il terzino prolunga fino al 30 giugno 2028

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Lumezzane si dice "lieto di annunciare il prolungamento biennale del contratto con il calciatore Jacopo Deratti fino al 30 giugno 2028.

Deratti è alla quarta stagione in rossoblù dopo aver sposato il progetto della società in Serie D nella stagione 22/23 vincendo il campionato e facendo poi parte delle rose che hanno affrontato gli ultimi tre campionati di Serie C disputando ad oggi un totale di quarantadue presenze con due pesantissime reti all’attivo entrambe in Serie C, sotto le gestioni tecniche di Franzini, Paci e Troise".

E sempre ai canali ufficiali del club, queste le parole del terzino dopo il rinnovo: "Sono estremamente orgoglioso e grato di legarmi per due ulteriori stagioni con questi colori. Questa società ha sempre creduto molto in me facendomi sentire tutta la sua stima e vicinanza anche nei momenti più difficili quando ho dovuto superare infortuni importanti. Sentirmi oggi un veterano di questo gruppo mi fa impressione, ma ne sono felice anche per la fortuna di condividere lo spogliatoio con un gruppo di ragazzi davvero sano. Ora vogliamo chiudere la stagione al meglio centrando i playoff che rappresenterebbero un’impresa sportiva considerando da dove siamo partiti quando è arrivato il tecnico Troise, daremo tutto".

Ha poi concluso il Ds Simone Pesce: "Jacopo è un calciatore che ogni anno, nonostante sia stato rallentato da alcuni infortuni in passato, è sempre cresciuto calcisticamente. In questa stagione ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, regalandoci anche una grande emozione con la rete alla Pro Vercelli all’ultimo minuto. Siamo contenti di annunciare questo prolungamento biennale per un calciatore che già da quattro stagioni veste i nostri colori e ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia”.