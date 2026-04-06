Difese ermetiche e pochissime occasioni, Udinese-Como finisce 0-0

Finisce 0-0 il lunch game di Pasquetta fra Udinese e Como, con le due squadre che riescono solo in parte a smuovere le proprie classifiche. Una partita sporca, chiusa per larghi tratti, che sono nei minuti finali prova ad accendersi ma senza particolari sussulti.

Primo tempo

Ritmi bassi e poche idee, potrebbe essere questa la sintesi dei primi 45 minuti del match. Il Como rischia poco in difesa ma propone ancora meno in attacco, con l'Udinese che invece prova a creare qualcosa soprattutto con le ripartenze in transizione. In questo senso ci prova prima Atta, poi Karlstrom e nel finale di tempo Kamara, ma la mira non è mai delle migliori e Butez chiude bene gli spiragli. Con le squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre seguendo il copione visto nel primo tempo, anche se il Como prova a prendere maggiormente il controllo del gioco. Intorno all'ora di gioco ecco i cambi, che danno nuova vitalità alla partita. Ed è soprattutto uno dei nuovi del Como, Sergi Roberto, a rendersi pericoloso con un colpo di testa che però finisce alto. Poi ci prova Da Cunha da fuori, ma Okoye controlla senza problemi. L'Udinese invece si affida principalmente alle idee e ai piedi di Atta, spesso e volentieri però ben controllato dalla difesa meno battuta della Serie A. L'occasione più nitida capita all'82' sui piedi di Zaniolo, ma Kempf è bravissimo a recuperare a pochi metri dalla porta deviando il tiro dell'italiano in angolo. Dall'altra parte è Vojvoda a divorarsi il vantaggio a pochi secondi dal 90esimo. Da quel momento non succede più niente, con lo 0-0 finale che sembra essere il risultato più giusto per quanto visto sul campo.