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Serie C, prosegue la 35ª giornata: domenica ricca di gare, tutto il programma

Serie C, prosegue la 35ª giornata: domenica ricca di gare, tutto il programma
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
ieri alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

La 35ª giornata di Serie C entra nel vivo con le gare di domenica e i posticipi del lunedì, che si preannunciano determinanti in tutti e tre i gironi.

Nel Girone A, con il Vicenza già promosso e la Triestina retrocessa, l’attenzione si concentra soprattutto sulla zona playoff e sulla lotta per evitare i playout. Le sfide di lunedì offriranno spunti importanti: occhi puntati su Pro Patria-Triestina, con i padroni di casa chiamati a fare punti per sperare ancora, mentre Giana Erminio e AlbinoLeffe cercano conferme per consolidare le proprie posizioni. Interessante anche Virtus Verona-Ospitaletto, con gli ospiti a caccia di punti preziosi.

Nel Girone B la situazione è infuocata in vetta: il pareggio dell’Arezzo e la clamorosa rimonta dell’Ascoli hanno portato entrambe a quota 71 punti, rendendo il duello per la promozione più aperto che mai. Alle loro spalle il Ravenna resta in scia e sogna l’aggancio. In zona playoff la bagarre è totale, con diverse squadre racchiuse in pochi punti. Il turno ha già regalato emozioni, ma ogni gara da qui alla fine può risultare decisiva.

Nel Girone C, infine, il Benevento è a un passo dalla promozione e potrebbe festeggiare già in questo turno. La sfida contro la Salernitana, in programma lunedì e trasmessa su Rai Sport, rappresenta uno snodo cruciale: in caso di vittoria e mancato successo del Catania, potrebbe arrivare l’aritmetica. Dietro, la lotta playoff resta apertissima, mentre in coda diverse squadre cercano punti vitali per evitare la retrocessione.

35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026
GIRONE A
Venerdì 3 aprile
Arzignano Valchiampo-Renate 0-0
Union Brescia-Cittadella 2-1
11’ Crespi (B), 41’ rig. Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)
Lecco-Vicenza 2-0
8’ Urso (L), 48’ Konate (L)
Novara-Lumezzane 1-3
30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ rig. Iori (L), 71’ Anatriello (L)
Sabato 4 aprile
Pro Vercelli-Inter U23 0-2
14’ Amerighi, 42’ Alexiou
Trento-Alcione Milano 1-0
88' rig. Capone
Lunedì 6 aprile
Ore 14.30 – Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 – Pro Patria-Triestina
Ore 17.30 – Albinoleffe-Pergolettese
Ore 17.30 – Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82**, Brescia 63**, Lecco 60**, Trento 58, Renate 57**, Cittadella 56**, Alcione Milano 51, Lumezzane 49**, Giana Erminio 45, Inter U23 45, AlbinoLeffe 44, Novara 44**, Arzignano Valchiampo 44**, Pro Vercelli 43**, Ospitaletto 41, Dolomiti Bellunesi 38, Pergolettese 36, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 8

N.B. - * una gara in meno ** una gara in più
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 3 aprile
Carpi-Pontedera 2-0
10’ e 28’ Casarini
Livorno-Gubbio 3-0
45’+3’ Marchesi, 45’+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi
Sabato 4 aprile
Pianese-Campobasso 0-2
40’ e 90’+5’ Bifulco
Sambenedettese-Arezzo 0-0
Bra-Forlì 2-1
5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)
Guidonia Montecelio-Ternana 1-1
74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)
Perugia-Juventus Next Gen 2-2
7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' Ladinetti (P)
Ravenna-Pineto 1-0
29' Fischnaller
Ascoli-Vis Pesaro 2-1
15’ Lari (V), 90’+4’ Chakir (A), 90’+7’ Milanese (A)
Riposa: Torres

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67, Campobasso 52, Pineto 49, Pianese 45, Juventus Next Gen 45, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 44, Livorno 40***, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Forlì 36, Perugia 36, Torres 34, Sambenedettese 31***, Bra 30, Pontedera 20
*** una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 4 aprile
Cosenza-Foggia 1-0
7’ Ciotti
Monopoli-Trapani 1-1
37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)
Siracusa-Atalanta U23 3-3
5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)
Cavese-Casertana 0-1
51’ Casarotto
Lunedì 6 aprile
Ore 12.30 – Giugliano-Crotone
Ore 12.30 – Sorrento-Team Altamura
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Latina
Ore 14.30 – Casarano-Potenza
Ore 14.30 – Catania-Picerno
Ore 14.30 – Salernitana-Benevento (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77, Catania 68, Cosenza 63*, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52*, Audace Cerignola 51, Casarano 47, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 33, Giugliano 31, Foggia 26*, Siracusa 23*, Trapani 23*

N.B. - * una gara in più
** una gara in meno
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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