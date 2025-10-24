Ufficiale Triestina, c'è il ritorno di Tesser sulla panchina alabardata. Reso noto anche il suo staff

Lo avevamo anticipato proprio questa mattina, dopo l'esonero di mister Geppino Marino (comunicato poco più di un'ora fa), la Triestina avrebbe annunciato il ritorno di mister Attilio Tesser sulla panchina alabardata: così è stato, per la terza volta in carriera l'esperto tecnico torna alla guida della formazione giuliana.

Di seguito, la nota ufficiale della stessa:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato ad Attilio Tesser la guida tecnica della prima squadra.

L’allenatore di Montebelluna torna sulla panchina alabardata dopo il biennio 2003/05 in Serie B, i primi sei mesi della stagione 2023/24 e la salvezza ottenuta subentrando a dicembre nello scorso campionato.

Insieme a Tesser, tornano a far parte dello staff tecnico della prima squadra il viceallenatore Giuseppe Gemiti, il preparatore atletico Fabio Munzone ed il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula.

Ad Attilio e a tutti i suoi collaboratori, il club rivolge il bentornato a Trieste e l’augurio di buon lavoro".