Ufficiale Bayern Monaco, preso il 16enne Maric dal Salisburgo: entrerà nel Campus

Il Bayern Monaco continua a investire sui giovani talenti e guarda al futuro con l’ingaggio di Matteo Maric. Il club bavarese ha infatti ufficializzato l’arrivo del promettente attaccante di appena 16 anni, proveniente dal settore giovanile del Red Bull Salisburgo.

Il giovane centravanti austriaco ha firmato un accordo di lunga durata con il Bayern e inizierà il proprio percorso in Germania all’interno del Bayern Campus, il centro di formazione dedicato allo sviluppo dei talenti del club. L’obiettivo della società è accompagnarlo nella crescita tecnica e tattica, con la prospettiva di un possibile approdo in prima squadra nel medio-lungo periodo.

A commentare l’operazione è stato il responsabile del settore giovanile del Bayern, Jochen Sauer: “Abbiamo osservato Matteo per un lungo periodo. Per noi è uno dei talenti più promettenti della sua generazione in Austria e siamo convinti che possa rappresentare un rinforzo importante per la nostra accademia. Siamo felici che possa compiere al Campus i prossimi passi nel percorso verso il calcio professionistico e siamo molto curiosi di vedere come si svilupperà qui”.

Destro naturale, Maric ha giocato finora esclusivamente in Austria e nell’ultima stagione è stato impiegato principalmente con la formazione Under 18 del Salisburgo.