Morte di Emiliano Sala, Cardiff condannato a pagare 300mila euro al Nantes
Niente da fare per il Cardiff, il Tribunale Commerciale di Nantes ha respinto la richiesta del club gallese nella controversia con la società di Ligue 1 relativa al trasferimento di Emiliano Sala, scomparso ormai 7 anni fa in un incidente aereo. La sentenza ormai è stata pubblicata: nessun illecito da parte dei francesi, l'agente Willie Mac Kay non era l'organizzatore del volo e agiva per conto del Nantes.
Il Cardiff dovrà dunque pagare 300mila euro al Nantes a titolo di risarcimento danni più altri 180mila. Presente anche Mercedes Taffarel, madre dell'ex giocatore argentino, che nel gennaio 2019, all'età di 28 anni, è rimasto vittima sul canale della Manica di quella che è stata a tutti gli effetti una tragedia. Il Cardiff avrebbe voluto ottenere un indennizzo per il mancato guadagno e altri danni subiti in seguito alla morte di Sala.
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