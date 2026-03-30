Il Real Madrid prepara un futuro alla Endrick per Mastantuono: tutti i dettagli
Franco Mastantuono non è più così sicuro di rimanere al Real Madrid. L'argentino arrivato in estate e strappato alla concorrenza del PSG non sta trovando lo spazio che poteva aspettarsi e la prossima stagione, con il possibile ritorno di Nico Paz e qualche acquisto, le cose peggiorerebbero quasi sicuramente. La soluzione però non è quella di una cessione a titolo definitivo.
Secondo quanto riportato da OKDiario, i Blancos vorrebbero replicare ciò che hanno fatto con Endrick, per permettergli di sviluppare il suo talento e poi tornare più pronto a Valdebebas. La sua reputazione resta quella di professionista impeccabile e infatti sono già pervenute addirittura 12 proposte, ma il Real Madrid ha fatto sapere che accetterà solo club che disputeranno la Champions o l'Europa League e non includerebbe una clausola per un possibile acquisto futuro. Impossibile dire oggi chi la spunterà, ma le manovre sono già iniziate.
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