Besiktas-Fenerbahce infuocato, Asensio colpito da una bottiglietta: "Mi ha spinto a incidere"

Serata dalle forti emozioni per Marco Asensio nel derby di Istanbul tra Besiktas e Fenerbahçe (2-3). L’ex attaccante del Real Madrid e del Paris Saint-Germain, approdato in estate al club gialloblù, è stato protagonista di una prestazione in chiaroscuro: prima colpevole di una perdita di palla nella propria metà campo che ha portato al vantaggio del Besiktas, poi eroe grazie al gol del momentaneo pareggio poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Fenerbahçe ha saputo approfittare della doppia espulsione tra le fila avversarie per ribaltare il risultato e conquistare i tre punti grazie a una rete nel finale del colombiano Jhon Durán. La partita, già infuocata per la rivalità storica tra i due club, è stata segnata anche da un episodio spiacevole: durante un calcio d’angolo, Asensio è stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti della tifoseria del Besiktas. L’attaccante maiorchino, soprannominato in Turchia El Matador, ha reagito con freddezza e ha poi commentato l’accaduto, sottolineando "l’importanza di vincere contro un avversario diretto" e spiegando che l’incidente lo ha "spinto a lasciare il segno in modo positivo".

Da quando veste la maglia del Fenerbahçe, Asensio ha realizzato tre gol e un assist in dieci partite, dimostrando di essere sempre più decisivo in Super Lig.