Super Lig, Asensio riporta al trionfo Tedesco: 2-1 del Fenerbahce, sale al 3° posto in solitaria

Super Lig, Asensio riporta al trionfo Tedesco: 2-1 del Fenerbahce, sale al 3° posto in solitaria
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 21:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Fenerbahce evita lo scherzetto del fanalino di coda Karagümrük e tiene il passo in classifica di Super Lig. La ciurma di Domenico Tedesco aveva già incastrato il match nei binari giusti con le reti di Talisca e dell'ex PSG e Real Madrid Marco Asensio, la rete di Serginho nella ripresa ha riaperto la partita ma non ha cambiato l'esito della gara. I Canarini hanno evitato di prendere il secondo gol, prendendosi tre punti e salendo al terzo posto con a quota 19.

Mentre il Galatasaray di Icardi e Osimhen resta a +6. Si tratta della terza vittoria nel massimo campionato turco per l'allenatore del Fener che ha preso il posto di Mourinho.

I risultati di oggi
Kayserispor - Samsunspor 1-3
Alanyaspor - Göztepe 1-0
Gaziantep - Antalyaspor 3-2
Fenerbahce - Karagümrük 2-1

CLASSIFICA
1. Galatasaray 25 punti (9)
2. Trabzonspor 20 (9)
3. Fenerbahce 19 (9)
4. Gaziantep 17 (9)
5. Goztepe 16 (9)
6. Samsunspor 16 (9)
7. Besiktas 13
8. Alanyaspor 13 (9)
9. Konyaspor 11
10. Antalyaspor 10 (9)
11. Kasimpasa 9
12. Rizespor 8
13. Genclerbirligi 8 (9)
14. Kocaelispor 8 (9)
15. Basaksehir 6
16. Eyuspor 5
17. Kayserispor 5 (9)
18. Karagumruk 3 (9)

