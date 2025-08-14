Ufficiale Che fine ha fatto Ihattaren? L'ex Juventus e Sampdoria giocherà al Fortuna Sittard

Il Fortuna Sittard ha annunciato l'arrivo di Mohamed Ihattaren. L'ex promessa di Sampdoria e Juventus arriva dall'RKC Waalwijk - club retrocesso e nel quale non voleva più militare - e ha firmato un contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione. Con l'RKC ha segnato quattro gol e fornito cinque assist in 27 partite di Eredivisie.

Questo l'annuncio del suo nuovo club: "Il Fortuna Sittard ha rafforzato il suo centrocampo con l'arrivo di Mohamed Ihattaren. Il 23enne nativo di Utrecht arriva dall'RKC Waalwijk e firma un contratto annuale con opzione per un ulteriore anno". Il Fortuna Sittard sarà il settimo club di Ihattaren, che ha giocato anche per Juventus, Sampdoria e Slavia Praga.

Queste le prime parole da nuovo giocatore del Fortuna Sittard: "All'RKC ho avuto l'opportunità di riscoprire la mia passione per il calcio e al Fortuna avrò l'opportunità di fare il passo successivo. I colloqui con l'allenatore sono stati molto positivi e mi hanno convinto che questa è la mossa giusta, soprattutto perché volevo rimanere nei Paesi Bassi".

Il giocatore fino a qualche anno fa era considerato tra i prospetti più brillanti del calcio olandese. Nell'agosto 2021 viene acquistato per 1,8 milioni di euro dalla Juventus che lo cede in prestito annuale alla Sampdoria. Tuttavia il debutto nel campionato italiano non avverrà mai poiché a ottobre il giocatore torna in Olanda adducendo motivi familiari. l 30 gennaio 2022, dopo la risoluzione del prestito con la Sampdoria, passa all’Ajax, giocando una manciata di partite con la seconda squadra (le uniche tra il 2021 e il 2024). Rimasto svincolato, il nell'agosto 2023 firma un contratto di quattro anni con la neo promossa Samsunspor, club di Süper Lig in Turchia, salvo risolvere l'accordo il successivo 3 agosto, dopo che il club turco aveva ritenuto "inaccettabili" le richieste del giocatore. Nell'ultima stagione però il giocatore si è pian piano rilanciato con RKC Waalwijk, tornando al gol con una squadra professionista dopo oltre tre anni e concludendo la stagione con 27 presenze, 4 reti e 5 assist.