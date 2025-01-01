Ufficiale Lille, il sostituto di Chevalier arriva dalla Turchia: Berke Özer firma un quadriennale

Il portiere Berke Ozer firma con il Lille: sarà lui il sostituto di Lucas Chevalier, andato a sua volta al Paris Saint-Germain dopo lo strappo del club parigino con GIgio Donnarumma. Il Lille e l'Eyüpspor hanno trovato un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro più 500mila euro di bonus. il giocatore ha firmato un contratto quadriennale.

Questo il comunicato del club: "Il portiere Berke Özer (25 anni) è un Dogue! Il LOSC, l'Eyüpspor e il giocatore hanno concordato un trasferimento con un contratto quadriennale. Il portiere della nazionale turca (2 presenze) ha firmato un contratto fino al 2029".

Le parole di Ozer: "Che emozione essere qui"

Queste le sue prime parole da giocatore del Lille: " Sono molto felice ed emozionato di essere qui. In Turchia, tutti conoscono e amano il LOSC per ciò che ha realizzato negli ultimi anni con alcuni dei nostri giocatori della nazionale. Essere qui oggi, come Burak, Zeki e Yusuf prima di me, è un grande motivo di orgoglio. Sappiamo cosa ha realizzato il LOSC in passato. E ovviamente voglio anche provare emozioni, realizzare grandi cose con questa maglia, anche se so che la Ligue 1 è un campionato molto difficile. Sono qui per raggiungere il massimo. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi allo stadio. Spero che avremo un buon feeling insieme. Sono un giocatore che brucia sempre dentro e che ama le belle atmosfere. Lotterò e farò del mio meglio per il LOSC.”

Il presidente del Lille, Olivier Létang, ha dichiarato: "Berke è un portiere giovane e già esperto, che possiede molte delle qualità tecniche e fisiche tipiche dei portieri di altissimo livello. Ha appena esordito con la nazionale, il che è un riconoscimento per la sua carriera, i suoi costanti progressi e le sue recenti ottime prestazioni con il club. Gli diamo il benvenuto con grande piacere al LOSC, un club la cui storia moderna con la Turchia è intensa e appassionante. L'intero Club farà tutto il possibile per facilitare e accelerare il suo inserimento e adattamento al LOSC e a questo nuovo campionato. Benvenuto Berke!"