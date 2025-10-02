Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Marsiglia, primo contratto da pro per Corbon: il classe 2007 firma fino al 2029

Marsiglia, primo contratto da pro per Corbon: il classe 2007 firma fino al 2029TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:26Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

L'Olympique Marsiglia è già tornato in campo. Dopo la vittoria per 4-0 contro l'Ajax nella seconda giornata di Champions League, il club franese ha ripreso ad allenarsi oggi in vista del prossimo impegno in Ligue 1. Si muovono i calciatori in campo e si muovo anche i dirigenti in società. Oggi, infatti, la società provenzale ha annunciato che il centrocampista Max Corbon, classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista:

"Primo contratto da professionista per Max Corbon. Il nostro centrocampista, formatosi nel club, ha firmato il suo primo contratto da professionista con l'Olympique Marsiglia. Nato il 13 febbraio 2007, di nazionalità franco-svizzera, Max Corbon è entrato a far parte del Centro Sportivo dell'Olympique Marsiglia nel 2017-2018. Giocatore internazionale con le nazionali giovanili francesi, Max ha scalato le classifiche fino a diventare campione di Francia Under 17 nel 2022-2023 e a vincere la Coppa Gambardella nel 2024.

Il centrocampista, 18 anni, viene ora ricompensato per il suo lavoro con la firma del suo primo contratto da professionista con il club in cui si allena. Ha firmato con l'Olympique Marsiglia fino al 2029. Congratulazioni Max!", si legge nella nota ufficiale pubblicata dall'OM tramite il proprio sito web.

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Tebas, che attacco a Man City e PSG: "Imbrogliano sulle perdite perché non c'è controllo"... Tebas, che attacco a Man City e PSG: "Imbrogliano sulle perdite perché non c'è controllo"
Cannavaro ai Mondiali? Il capitano del Mondiale 2006 vicino alla panchina dell'Uzbekistan... Cannavaro ai Mondiali? Il capitano del Mondiale 2006 vicino alla panchina dell'Uzbekistan
Primo trofeo per Thomas Muller col Vancouver: segna e vince il Canadian Championship... Primo trofeo per Thomas Muller col Vancouver: segna e vince il Canadian Championship
Marsiglia, primo contratto da pro per Corbon: il classe 2007 firma fino al 2029 UfficialeMarsiglia, primo contratto da pro per Corbon: il classe 2007 firma fino al 2029
Torna a sorridere Davide Ancelotti: il suo Botafogo ora è in zona Libertadores Torna a sorridere Davide Ancelotti: il suo Botafogo ora è in zona Libertadores
Mondiale U20, fra tre giorni Argentina-Italia. L'albiceleste intanto ai prende il... Mondiale U20, fra tre giorni Argentina-Italia. L'albiceleste intanto ai prende il primo posto
Prima in Champions, ma in fuga da un territorio che è campo minato: il Qarabag visto... Esclusiva TMWPrima in Champions, ma in fuga da un territorio che è campo minato: il Qarabag visto da vicino
Sei punti su sei per il Qarabag: calcio offensivo e un allenatore in carica da 17... Sei punti su sei per il Qarabag: calcio offensivo e un allenatore in carica da 17 anni
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La firma dell'ultimo calciomercato (quasi criticato da Conte) nella vittoria del Napoli in Champions. De Bruyne punto nell'orgoglio, ma la risposta è da campione. La Juve recrimina e ha un problema in attacco. Italiane: è quasi en plein
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 La firma dell'ultimo calciomercato (quasi criticato da Conte) nella vittoria del Napoli in Champions. De Bruyne punto nell'orgoglio, ma la risposta è da campione. La Juve recrimina e ha un problema in attacco. Italiane: è quasi en plein
3 Veiga e l'esultanza dopo il 2-2 alla Juventus: "Non è mancanza di rispetto, vi spiego"
4 Alisson, portiere pagato 72,5 milioni di euro ben 7 anni fa. Ma diventato un'icona
5 Veiga punisce la Juventus, dall'entourage: "Esultanza, mancata conferma: vi dico tutto"
Ora in radio
Motor Valley 18:05Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La FIFA non sospende Israele, Infantino: "Non possiamo risolvere i problemi geopolitici"
Immagine top news n.1 Veiga punisce la Juventus, dall'entourage: "Esultanza, mancata conferma: vi dico tutto"
Immagine top news n.2 Oltre la topica finale: l'attacco della Juventus sta diventando un rebus irrisolvibile per Tudor
Immagine top news n.3 Inter, la sfilata non porta bene a Thuram. Ma ora arriva l’occasione di Bonny
Immagine top news n.4 Juventus, Koopmeiners sempre più un caso. Sostituito, sono finiti gli alibi
Immagine top news n.5 Juventus, Tudor: "Fatto grande secondo tempo ma siamo arrabbiati per il gol nel finale"
Immagine top news n.6 Roma, la zona di comfort di Gasperini è avere almeno un altro paio di attaccanti
Immagine top news n.7 Il Barça piange col PSG, Guardiola scivola last-minute: Champions League, risultati e classifica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.2 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.3 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cosa manca in questo momento alla Juventus? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Giancarlo Camolese: "Torino, è prematuro mettere in discussione Baroni"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Juventus senza idee e qualità. Modric, sorpreso dalla sua umiltà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Massara: "Rosa abbastanza profonda, speriamo che i risultati ci diano ragione"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: “Cuore, sacrificio e qualità: così vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”
Immagine news Serie A n.3 Roma, Pellegrini e il rapporto con Gasp: "Ci siamo sempre detti le cose come stavano"
Immagine news Serie A n.4 Due giocatori di Serie A convocati dal ct del Marocco per la finestra di ottobre
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, il report in vista del Como. Scamacca dopo la sosta, il punto sugli infortunati
Immagine news Serie A n.6 Il report medico su Cabal, la FIFA non sospende Israele: le top news delle 18
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, ricorso per annullamento relativo ai premi relativi a tre calciatori
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, avvio di stagione super nonostante le tante partenze. A Carrara per il colpaccio
Immagine news Serie B n.3 Empoli, si ferma Ignacchiti: lesione al bicipite femorale sinistro per il centrocampista
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, sei pareggi nelle prime sei giornate: eguagliato un record del 1933
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco si gioca tutto con il Catanzaro. Intanto, per l'eventuale futuro, è lontano De Rossi
Immagine news Serie B n.6 Bari, arriva la stangata per Sibilli: scommesse illegali, otto mesi di squalifica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Clarence Corallo si presenta: "Affronto questa sfida con entusiasmo"
Immagine news Serie C n.2 Torres, buone notizie per Musso: si allena regolarmente con il gruppo. Differenziato per due
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Auteri: "Quella col Latina una classica gara di Serie C, difficile e sporca"
Immagine news Serie C n.4 Trento, Corallo: "Accoglienza ottima. Ho grande entusiasmo e voglia di crescere"
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, il presidente dell'Alcione Milano è stato eletto nuovo Consigliere Federale
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Vincere col Perugia ci ha dato slancio in vista della gara con il Livorno"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Football Manager 26 apre al calcio femminile: fra i 14 tornei anche la Serie A italiana
Immagine news Calcio femminile n.6 Svelata la nazionale afghana femminile delle rifugiate: giocherà la FIFA Women’s Series
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso