Ufficiale Marsiglia, primo contratto da pro per Corbon: il classe 2007 firma fino al 2029

L'Olympique Marsiglia è già tornato in campo. Dopo la vittoria per 4-0 contro l'Ajax nella seconda giornata di Champions League, il club franese ha ripreso ad allenarsi oggi in vista del prossimo impegno in Ligue 1. Si muovono i calciatori in campo e si muovo anche i dirigenti in società. Oggi, infatti, la società provenzale ha annunciato che il centrocampista Max Corbon, classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista:

"Primo contratto da professionista per Max Corbon. Il nostro centrocampista, formatosi nel club, ha firmato il suo primo contratto da professionista con l'Olympique Marsiglia. Nato il 13 febbraio 2007, di nazionalità franco-svizzera, Max Corbon è entrato a far parte del Centro Sportivo dell'Olympique Marsiglia nel 2017-2018. Giocatore internazionale con le nazionali giovanili francesi, Max ha scalato le classifiche fino a diventare campione di Francia Under 17 nel 2022-2023 e a vincere la Coppa Gambardella nel 2024.

Il centrocampista, 18 anni, viene ora ricompensato per il suo lavoro con la firma del suo primo contratto da professionista con il club in cui si allena. Ha firmato con l'Olympique Marsiglia fino al 2029. Congratulazioni Max!", si legge nella nota ufficiale pubblicata dall'OM tramite il proprio sito web.