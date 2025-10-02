Primo trofeo per Thomas Muller col Vancouver: segna e vince il Canadian Championship

I Vancouver Whitecaps hanno vinto il Canadian Championship battendo in finale per 4-2 il Vancouver FC. Il torneo, istituito nel 2008, è stato concepito per garantire al Canada una rappresentante nella CONCACAF Champions League poiché fino al 2019 nel paese non vi era un campionato nazionale e le squadre partecipanti militavano nei vari campionati USA.

Anche con la nascita della Canadian Premier League nel 2019, il Canadian Championship ha continuato a esistere, come competizione che accorpa le squadre che militano nel torneo nazionale a quelle di MLS come Whitecaps, Toronto FC e CF Montreal.

Nella finale giocata spicca la rete di Thomas Muller. L'ex bandiera del Bayern Monaco ha deciso di chiudere la carriera nel club canadese e fin qui si sta distinguendo con eccellenti risultati: dal suo arrivo sono già 5 reti in 5 partite.