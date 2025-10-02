Cannavaro ai Mondiali? Il capitano del Mondiale 2006 vicino alla panchina dell'Uzbekistan
Fabio Cannavaro potrebbe partecipare ai Mondiali del 2026. Secondo quanto riporta Sky Sports il capitano della nazionale italiana campione del mondo 2006 sarebbe vicno all'accordo con la federcalcio uzbeka per guidare la propria nazionale.
52 anni, Cannavaro è reduce dall'esperienza poco fortunata alla guida della Dinamo Zagabria durata appena 14 partite. Non si tratterebbe della prima esperienza con una nazionale, avendo guidato la nazionale cinese per due partite in qualità di traghettatore.
L'Uzbekistan parteciperà per la prima volta nella sua storia a un Mondiale di Calcio. L'attuale commissario tecnico è Timur Kapadze.
