Torna a sorridere Davide Ancelotti: il suo Botafogo ora è in zona Libertadores

Torna a sorridere Davide Ancelotti alla guida del Botafogo. Successo casalingo contro il Bahia nella 26ª giornata del campionato brasiliano. Il tecnico italiano, dato in bilico nelle scorse settimane, ha così dichiarato in conferenza stampa: "Il lavoro di un allenatore richiede molto equilibrio emotivo e concentrazione sul lavoro. Questa è una buona scuola. È un campionato che richiede equilibrio. Rimango calmo, concentrato sul mio lavoro e fiducioso nella mia squadra". Con questo successo il Botafogo balza al quarto posto, l'ultimo disponibile per l'accesso diretto alla fase a gironi della Copa Libertadores 2026.

SERIE A, 26ª GIORNATA



Atlético Mineiro - Juventude 2-0

Mirassol - Bragantino 1-1

Palmeiras - Vasco da Gama 3-0

Sport Recife - Fluminense 2-2

Internacional - Corinthians 1-1

Botafogo - Bahia 2-1

Santos - Gremio 1-1

Vitoria - Ceara (3 ottobre)

Fortaleza - Sao Paulo (3 ottobre)

Flamengo - Cruzeiro (3 ottobre)

CLASSIFICA

1. Flamengo 54

2. Palmeiras 52

3. Cruzeiro 50

4. Botafogo 43

5. Mirassol 43

6. Bahia 40

7. Fluminense 35

8. Sao Paulo 35

9. Bragantino 33

10. Gremio 33

11. Ceara 31

12. Vasco da Gama 30

13. Corinthians 30

14. Atlético Mineiro 29

15. Internacional 29

16. Santos 28

17. Juventude 23

18. Vitoria 22

19. Fortaleza 21

20. Sport Recife 15

MARCATORI

15 reti: Kaio Jorge (Cruzeiro)

14 reti: De Arrascaeta (Flamengo)

12 reti: Vegetti (Vasco da Gama)

10 reti: Pedro (Flamengo)

9 reti: Reinaldo (Mirassol), Vitor Roque (Palmeiras)

27ª GIORNATA



Bragantino - Gremio

Fluminense - Atlético Mineiro

Internacional - Botafogo

Corinthians - Mirassol

Sao Paulo - Palmeiras

Vasco da Gama - Vitoria

Bahia - Flamengo

Juventude - Fortaleza

Ceara - Santos

Cruzeiro - Sport Recife