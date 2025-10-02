Torna a sorridere Davide Ancelotti: il suo Botafogo ora è in zona Libertadores
Torna a sorridere Davide Ancelotti alla guida del Botafogo. Successo casalingo contro il Bahia nella 26ª giornata del campionato brasiliano. Il tecnico italiano, dato in bilico nelle scorse settimane, ha così dichiarato in conferenza stampa: "Il lavoro di un allenatore richiede molto equilibrio emotivo e concentrazione sul lavoro. Questa è una buona scuola. È un campionato che richiede equilibrio. Rimango calmo, concentrato sul mio lavoro e fiducioso nella mia squadra". Con questo successo il Botafogo balza al quarto posto, l'ultimo disponibile per l'accesso diretto alla fase a gironi della Copa Libertadores 2026.
SERIE A, 26ª GIORNATA
Atlético Mineiro - Juventude 2-0
Mirassol - Bragantino 1-1
Palmeiras - Vasco da Gama 3-0
Sport Recife - Fluminense 2-2
Internacional - Corinthians 1-1
Botafogo - Bahia 2-1
Santos - Gremio 1-1
Vitoria - Ceara (3 ottobre)
Fortaleza - Sao Paulo (3 ottobre)
Flamengo - Cruzeiro (3 ottobre)
CLASSIFICA
1. Flamengo 54
2. Palmeiras 52
3. Cruzeiro 50
4. Botafogo 43
5. Mirassol 43
6. Bahia 40
7. Fluminense 35
8. Sao Paulo 35
9. Bragantino 33
10. Gremio 33
11. Ceara 31
12. Vasco da Gama 30
13. Corinthians 30
14. Atlético Mineiro 29
15. Internacional 29
16. Santos 28
17. Juventude 23
18. Vitoria 22
19. Fortaleza 21
20. Sport Recife 15
MARCATORI
15 reti: Kaio Jorge (Cruzeiro)
14 reti: De Arrascaeta (Flamengo)
12 reti: Vegetti (Vasco da Gama)
10 reti: Pedro (Flamengo)
9 reti: Reinaldo (Mirassol), Vitor Roque (Palmeiras)
27ª GIORNATA
Bragantino - Gremio
Fluminense - Atlético Mineiro
Internacional - Botafogo
Corinthians - Mirassol
Sao Paulo - Palmeiras
Vasco da Gama - Vitoria
Bahia - Flamengo
Juventude - Fortaleza
Ceara - Santos
Cruzeiro - Sport Recife
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.