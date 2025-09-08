Ufficiale
Sakaryaspor, preso il 35enne Ben Yedder: giocherà nella seconda divisione turca
Il Sakaryaspor, società calcistica turca di Adapazarı che milita nella TFF 1. Lig, la seconda divisione del campionato turco, ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un grande bomber europeo, ora caduto in disgrazia, come Wissam Ben Yedder: "Il nostro club annuncia di aver raggiunto un accordo con Wissam Ben Yedder. Gli auguriamo ogni successo con la nostra maglia neroverde.
Benvenuto, Wissam Ben Yedder!".
