Luis Enrique fa fuori un altro portiere? PSG, ora Safonov è frustrato e medita l'addio

In estate il Paris Saint-Germain ha sorpreso tutti con una decisione clamorosa: cedere Gianluigi Donnarumma, reduce da una Champions League di alto livello, per puntare su un profilo giovane e francese come Lucas Chevalier. Il portiere ex Lille, protagonista di una stagione superlativa in Ligue 1, è stato scelto come nuovo titolare per inaugurare una fase di rinnovamento tra i pali. Ma le sue prime prestazioni con la maglia del PSG non hanno convinto del tutto e le critiche, in patria, iniziano a farsi sentire.

A complicare la situazione ci si è messo anche il malumore di Matvey Safonov, ex portiere del Krasnodar, arrivato a Parigi con l’obiettivo dichiarato di giocare titolare, anche perché acquistato per circa 20 milioni di euro. Dopo aver accettato inizialmente il ruolo di vice di Donnarumma, il 26enne russo si aspettava di ottenere più spazio dopo la partenza dell’italiano, ma finora non ha disputato nemmeno un minuto ufficiale.

Secondo L’Equipe, Safonov sarebbe ormai sempre più frustrato e pronto a valutare l’addio già nella prossima finestra di mercato. Intervistato nei giorni scorsi da Sport-Express, il numero 39 del PSG ha ammesso: “Non sono soddisfatto della mia situazione. Ogni offerta sarà valutata quando aprirà il mercato”. Un prestito in Russia appare lo scenario più probabile, mentre a Parigi la gestione dei portieri rischia di trasformarsi in un nuovo caso spinoso per la dirigenza.