Il PSG si scopre vulnerabile, Luis Enrique: "Devo gestire i cali di forma per la sosta"

Il Paris Saint-Germain soffre, rischia di capitolare, ma alla fine salva la faccia strappando un pazzo 3-3 in casa contro lo Strasburgo, dopo essere andato sotto nel punteggio fino all'1-3.

Al termine del match il tecnico dei parigini, Luis Enrique. in conferenza stampa ha dichiarato: "Mi piace come Liam (l'allenatore dello Strasburgo Rosenior, n.d.r.) sta facendo giocare questa squadra. Sapevo quanto sarebbe stata difficile la partita. In questa stagione, devo gestire le soste delle nazionali, devo controllare il carico fisico dei miei giocatori".

Sui tre gol subiti, spiega: "Abbiamo iniziato bene la partita. Abbiamo dimostrato la nostra superiorità con e senza palla. Il finale del primo tempo è stato peggiore, abbiamo sofferto. L'intensità è stata migliore nel secondo tempo. La parte finale della partita è stata molto positiva. È un peccato perché i tifosi sono stati incredibili, meritavano di più. Nessun allenatore prova piacere nel subire tre gol. Cerco di migliorare il mio lavoro".

Luis Enrique comunque non perde positività: "È un momento speciale perché viviamo in un contesto speciale. Stiamo cercando di essere competitivi in ​​tutte le competizioni. So che questi saranno i mesi in cui giocherete in tutte le competizioni. Questa è la nostra ambizione. Sarà molto difficile. Bisogna saper superare tutte le circostanze".

Su Doué, tornato a disposizione: "Devo rivedere la partita. Sono contento che sia tornato. È un'ottima notizia. Ci sono ancora tre o quattro giocatori importanti che dovrebbero essere in squadra. Come squadra, abbiamo fatto una buona prestazione".