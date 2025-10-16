Kaio Jorge nella bufera: gesto delle manette all'arbitro, ora rischia un maxi-squalifica

Kaio Jorge è tornato al centro delle polemiche in Brasile dopo un episodio discusso nel derby tra Atlético Mineiro e Cruzeiro. L’ex attaccante di Juventus e Frosinone, ora protagonista nel club di Belo Horizonte, ha perso il controllo dopo il gol dei padroni di casa, protestando con veemenza contro l’arbitro Zanovelli da Silva.

Il classe 2002 ha fatto il gesto delle manette, simbolo di protesta plateale contro una presunta ingiustizia arbitrale. In un primo momento il direttore di gara non aveva notato l’episodio, ma dopo l’intervento del VAR è arrivata la decisione inevitabile: espulsione diretta per comportamento antisportivo. Poche ore dopo la partita, il brasiliano ha provato a stemperare i toni pubblicando un messaggio di scuse sui social: “Non ho reagito nel modo giusto, non rappresenta la persona e il giocatore che sono”, ha scritto su Instagram.

Per Kaio Jorge, che sta cercando di rilanciare la propria carriera dopo il lungo stop per l’infortunio al tendine rotuleo e l’esperienza non fortunata in Italia, si tratta di una nuova battuta d’arresto. L’episodio rischia ora di costargli una squalifica pesante, mentre il Cruzeiro spera di ritrovare presto la sua punta più talentuosa ma ancora troppo impulsiva.