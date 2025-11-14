Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti

Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
© foto di José María Díaz Acosta
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00
Tommaso Maschio

Roma e Juventus, le due grandi – assieme all’Inter – d’Italia, vivono momenti opposti fra Serie A e Women’s Champions League. Le giallorosse infatti stanno andando molto bene in Italia, mentre fuori dai confini nazionali stanno incontrando difficoltà impreviste al di là del calendario; le bianconere viceversa in Europa viaggiano spedite con uno sguardo anche ai primi 4 posti che significano quarti di finale, mentre fra i confini nazionali arrancano a metà classifica.

La situazione in Italia - La Roma infatti nelle prime cinque giornate di campionato è caduta una sola volta, rovinosamente contro la Fiorentina nell’ultimo turno, e guarda tutte dall’alto dei 12 punti. Ben cinque in più di quanti ne abbia raccolti una Juventus che è già incappata in due sconfitte contro Milan e Como Women e si trova dietro anche ad altre squadre meno quotate come le stesse lariane o la Lazio e appaiata a una formazione che ha l’obiettivo di salvarsi come il Napoli Women.

La situazione in Europa – Completamente capovolta in Champions la situazione delle nostre due squadre: la formazione di Max Canzi infatti ha perso solo contro il Bayern Monaco subendo il gol del 2-1 in pieno recupero, per poi vincere le altre due sfide contro Benfica e soprattutto Atletico Madrid. Sono dunque sei i punti conquistati in tre gare, uno meno della coppia Chelsea-Real Madrid che si contende la quarta piazza dietro il trio Barcellona-Lione- Manchester United che sono a punteggio pieno. Le ragazze di Andreoletti invece pagano un calendario in salita con Real Madrid e Barcellona alle prime due, ma anche una prestazione sotto tono in casa contro un Valerenga che era più che alla portata delle giallorosse.

Sia in Italia sia in Europa nulla è ancora compromesso, ma Roma e Juventus devono cambiare passo per non rischiare di vedere svanire troppo presto uno degli obiettivi stagionali.

