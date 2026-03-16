Dibu Martinez proposto alle big europee: pista Juventus fredda, non convince tutti

Dibu Martinez in Italia? Allo stato attuale è complicato, tuttavia difficilmente vedremo il miglior portiere dei Mondiali in Qatar ancora all'Aston Villa.

Pur avendo un contratto in essere fino al 2029, l'argentino cambierà aria al termine della stagione e il suo entourage è già al lavoro sondando il terreno tra i migliori club europei. Secondo quanto riportato dal collega Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, Martinez è stato già offerto a diversi club e il suo nome è da settimane accostato alla Juventus.

Tuttavia il club bianconero non si è mosso concretamente, poiché il suo nome non genera un consenso assoluto all'interno della dirigenza. Pista pertanto da considerarsi fredda, fermo restando che la Juventus avrà nel portiere la priorità per il prossimo mercato.