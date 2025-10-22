Serie A, gli arbitri dell'8ª giornata: Napoli-Inter a Mariani. Marinelli e Abisso assenti
Di seguiti le designazioni arbitrali dell'ottava giornata di Serie A. Non sono presenti né Rosario Abisso né Livio Marinelli, rispettivamente VAR e arbitro nella gara di domenica sera tra Milan e Fiorentina, con il calcio di rigore molto discusso assegnato ai rossoneri per il contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez.
Milan – Pisa Venerdì 24/10 ore 20.45
Zufferli
Rossi L. – Mastrodonato
IV: Collu
VAR: Gariglio
AVAR: Doveri
Udinese – Lecce Sabato 25/10 ore 15.00
Feliciani
Vecchi – Moro
IV: Galipò
VAR: Maggioni
AVAR: Meraviglia
Parma – Como Sabato 25/10 ore 15.00
Chiffi
Yoshikawa – Laudato
IV: Sacchi J.L.
VAR: Mazzoleni
AVAR: Doveri
Napoli – Inter Sabato 25/10 ore 18.00
Mariani
Bindoni – Baccini
IV: Ayroldi
VAR: Marini
AVAR: Pezzuto
Cremonese – Atalanta Sabato 25/10 ore 20.45
Arena
Palermo – Cipressa
IV: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Maresca
Torino – Genoa Domenica 26/10 ore 12.30
Bonacina
Lo Cicero – Bercigli
IV: Massa
VAR: Di Bello
AVAR: Maggioni
Hellas Verona – Cagliari Domenica 26/10 ore 15.00
Dionisi
Dei Giudici – Trinchieri
IV: Di Marco
VAR: Doveri
AVAR: Serra
Sassuolo – Roma Domenica 26/10 ore 15.00
Manganiello
Berti – Fontemurato
IV: Fabbri
VAR: Pezzuto
AVAR: Sozza
Fiorentina – Bologna Domenica 26/10 ore 18.00
La Penna
Imperiale – Preti
IV: Guida
VAR: Paterna
AVAR: Marini
Lazio – Juventus Domenica 26/10 ore 20.45
Colombo
Alassio – Tegoni
IV: Crezzini
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca
