Tegola Cancellieri per la Lazio: c'è lesione. Il report medico del club

Matteo Cancellieri stava vivendo un periodo molto positivo e la dimostrazione è la doppietta contro il Torino. L'esterno però ha dovuto fermarsi a causa di un infortunio, che in questo momento è decisamente una brutta notizia per la Lazio, che è già in emergenza. La società biancoceleste ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, aggiornando sulle sue condizioni. Di seguito il contenuto integrale:

"A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero".

In carriera vanta 36 partite e 3 gol con la Lazio, 36 presenze e 4 reti con l'Empoli, 27 incontri e 3 centri con il Parma e 14 gettoni e 2 gol con l'Hellas Verona. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia, 12 con l'Under 21, segnando 4 gol, e una con l'Under 17. Il tecnico Maurizio Sarri dovrà dunque cercare delle soluzioni alternative e si aspetta un contributo significativo da Isaksen, guarito ormai dalla mononucleosi e ora in ottime condizioni fisiche.