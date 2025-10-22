TMW Yildiz richiesta di Xabi Alonso al Real Madrid: valore incerto, dipenderà dai risultati

Xabi Alonso ha espressamente richiesto al Real Madrid di prendere informazioni per Kenan Yildiz. Il trequartista turco è considerato come una delle priorità per il tecnico spagnolo, con la Juventus che però ha ancora un contratto di quattro anni e, soprattutto, è in contatto con gli agenti per le trattative in ottica prolungamento. Si tratta però di una scelta confermata da ambienti vicini al club madrileno ma non c'è ancora contezza di come potrà evolvere la situazione.

Molto dipenderà dai risultati. In primis quelli della Juve, perché Yildiz è un asset fondamentale in caso di mancata qualificazione alla Champions League. È il giocatore con più valore della rosa, plusvalenza pressoché netta, e un mancato quarto posto in questa stagione potrebbe mettere davvero in difficoltà le casse bianconere del 2026-27, ancora più che nella scorsa stagione (o in questa, con un'evoluzione simile al -60 del 2024-25). Dunque a quel punto ci potrebbe essere un sacrificio importante, nonostante Vlahovic saluti con il suo carico da -38 milioni all'anno.

E poi c'è la questione Xabi Alonso. Sebbene non sia un'idea quello di salutarlo anzitempo - ha vinto 9 delle prime 10 gare, è primo ne LaLiga e stasera affronta proprio la Juve - al Real Madrid non contano solamente i risultati ma anche come ottenerli. Dunque bisognerà capire se sarà ancora l'allenatore dei Blancos nella prossima estate: l'idea è comunque quella di tenere solo Kylian Mbappé come elemento imprescindibile, gli altri trequartisti potrebbero essere cambiati. Vinicius Jr in primis in caso di offerte dall'Arabia.

Ma quanto vale Yildiz? A spanne potrebbero essere chiesti 100 milioni, anche perché quando entrano in campo determinate squadre è possibile arrivare alle stelle. Dipenderà, anche qui, dai risultati. Sia della Juve che del Real Madrid.