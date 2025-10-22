Gasperini annuncia: "Bailey può giocare, ma non credo possa fare lui la punta centrale"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Europa League contro il Viktoria Plzen all'Olimpico, mister Gian Piero Gasperini ha parlato anche del ritorno di Leon Bailey dall'infortunio patito durante il pre-campionato. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Roma: "Tutti sono titolari, ognuno di quelli che vanno in campo. Nello specifico, difficile vederlo dal primo minuto. L'importante è che sia guarito, andrà recuperato: ci vorrà qualche settimana per averlo al top, ma intanto può entrare".

Su Bailey schierato come punta, il tecnico della Roma ha poi aggiunto: "No, come emergenza si può far tutto. Non credo lo possa fare, anche se si vede di tutto. Un giocatore offensivo deve giocare avanti. Lui ha spesso giocato sulla fascia, quello è il suo ruolo, noi vogliamo portarlo più centralmente. Non è un giocatore abituato a farlo, ci scopriremo e vedremo".

Infine, una battuta sull'alternanza nel ruolo di centravanti tra Dovbyk e Ferguson: "Tutte le squadre alternano gli attaccanti: questo è l'effetto del calcio post-covid con le 5 sostituzioni. Non si parla di titolari e riserve. Giocando ogni tre giorni c'è la possibilità di utilizzare più giocatori, soprattutto in attacco. In quel reparto è dove si fanno più movimento".

