Atalanta, le cifre ufficiali del mercato estivo: Musah potenziale affare da 27,5 milioni
L'Atalanta ha chiuso il bilancio al 30 giugno del 2025, con il decimo risultato finanziario utile di fila. All'interno del documento, che il portale specializzato Calcio & Finanza ha potuto consultare in esclusiva, si trovano anche le cifre delle operazioni fatte in estate dal club lombardo.
ACQUISTI ATALANTA ESTATE 2025
Nikola Krstovic dal Lecce per 25 milioni di euro
Kamaldeen Sulemana dal Southampton per 17,5 milioni di euro
Nicola Zalewski dall'Inter per 17,5 milioni di euro
Honest Ahanor dal Genoa per 16 milioni di euro
Yunus Musah dal Milan per 4 milioni di euro di prestito e 23,5 di diritto di riscatto
Marco Sportiello dal Milan per 0,8 milioni di euro
CESSIONI ATALANTA ESTATE 2025
Mateo Retegui all'Al Qadsiah per 61,8 milioni di euro
Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid per 16,9 milioni di euro
El Bilal Toure al Besiktas per 3,6 milioni di euro di prestito e 15 di obbligo di riscatto condizionato
Di seguito le principali voci a bilancio per l'Atalanta, tra costi e ricavi.
I ricavi dell'Atalanta: 138,6 milioni di euro di diritti tv; 121,6 milioni di euro di compravendita calciatori; 37,7 milioni di euro di sponsor e royalties; 15,1 milioni di euro di ricavi da gara; 7,8 milioni di euro di altri ricavi.ù
I costi dell'Atalanta: 127,4 milioni di euro di costo del personale; 76,7 milioni di euro di ammortamenti e svalutazioni; 31,2 milioni di euro di altri costi; 26,5 milioni di euro di servizi.
