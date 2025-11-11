TMW Nela su Conte: "Dichiarazioni forti, ma il Napoli è ancora in lotta per vincere"

L'ex calciatore Sebino Nela nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, ha parlato anche della lotta Juventus e del Napoli.

La Juventus di Spalletti che ruolo potrà recitare nella lotta Scudetto?

"Se conosciamo bene Spalletti penso che la Juve possa migliorare. Deve conoscere bene i propri giocatori, sceglierà un sistema di gioco, credo che possa essere ancora in corsa per lo Scudetto, perché no? Ha una discreta rosa. Vedremo soprattutto gli attaccanti cosa riusciranno a mettere insieme come bottino realizzativo".

Sul momento del Napoli: 3 sconfitte in campionato, le parole dure di Conte. Cosa manca oggi a questa squadra rispetto all'anno scorso?

"Non lo so, ci sono state dichiarazioni abbastanza forti, che hanno coinvolto i calciatori. Già qualche settimana prima si era lamentato dei nuovi, nonostante tutti gli allenatori vogliano giocatori e lui ha avuto la fortuna di averli (ride, n.d.r.). Forse avrebbe voluto giocatori diversi e magari ha scoperto che i nuovi non sono perfettamente in linea con il gruppo dell'anno scorso. Non si rema quindi probabilmente tutti dalla stessa parte, o cose di questo genere. Non so quanto crederci, ma comunque solo l'allenatore lo può sapere. De Laurentiis fa bene a difendere il proprio allenatore. Viene da sorridere perché quando i presidenti stanno zitti per un po' e poi intervengono per difendere l'allenatore, poi di solito... ma a Napoli questo non succederà di certo (la separazione da Conte, n.d.r.). L'anno scorso il Napoli ha vinto, vuoi perché l'Inter ha buttato via qualcosa, vuoi perché sia stato più bravo, resta il fatto che anche quest'anno è in lotta per trionfare".

Palladino a Bergamo può fare bene?

"Pensavo che anche Juric potesse fare bene, non dimentichiamoci che è stato un giocatore di Gasperini ed anche il suo secondo. I concetti di gioco sono un po' quelli e pensavo potesse risollevarsi. A Marsiglia la partita mi è piaciuta tantissimo, la sconfitta con il Sassuolo è stato uno schiaffo pesantissimo. Non pensavo che Juric potesse essere esonerato, ma che l'Atalanta potesse fare un buon campionato. Spero per loro che riescano a rimettersi in corsa".