TMW Vicenza, Stuckler: "Questa piazza non è da Serie C, ci sono sempre 10.000 tifosi allo stadio"

David Stückler, attaccante del Vicenza, lo scorso anno alla Giana Erminio è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"Ora gioco nel Vicenza, ma ho fatto un grande anno, il primo anno tra i professionisti l'anno scorso. Sono attaccante centrale. Da quanti gol? L'anno scorso ho fatto 16 gol alla prima stagione tra i professionisti e quest'anno l'obiettivo è di migliorarlo. Adesso quanti siamo? Adesso siamo a quattro".

L'ha detto il mister, l'ha detto anche Giuseppe Cuomo: l'obiettivo è quello, di vincere questo campionato.

"Sappiamo tutti qual è l'obiettivo e sicuramente è diverso quest'anno dalla Giana Erminio, dove l'obiettivo era la salvezza. Ora si gioca un'altra cosa e quindi è uno step in più".

Tu sei un giovane. Adesso la piazza è in una realtà diversa, una società, come hai detto tu, più ambiziosa rispetto alla Giana. Quanto ti responsabilizza questo?

"Certo, quando ci sono 10.000 persone allo stadio ogni domenica è una bella responsabilità. Adesso c'è più gente rispetto alla Giana. La città è una piazza veramente non da serie C. Conoscevo già la piazza, perché ho giocato contro l'anno scorso e ho visto il tifo e lo stadio".

La domanda che faccio a tutti è chiudiamo l'obiettivo personale?

"L'obiettivo personale è fare più gol possibile".

E quindi andare in B?

"Andare in B? (ride, ndr) Certo".