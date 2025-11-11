La fidanzata di Theo Hernandez fa sognare i tifosi del Milan: "Un giorno torneremo"

Se c'è un ruolo nel quale il Milan non è riuscito a rinforzarsi dopo le cessioni estive, quello è il terzino sinistro. L'addio di Theo Hernandez, accasatosi all'Al Hilal, è stato doloroso e non è ancora un qualcosa di cui il tifoso rossonero può parlare con tranquillità, a maggior ragione dopo l'errore da matita rossa da parte di Pervis Estupinan contro il Parma, che ha favorito il gol del 2-1 da parte di Adrian Bernabe.

In tanti sostenitori del Diavolo quindi hanno mandato dei messaggi non solo al calciatore, ma anche alla fidanzata del francese Zoe Cristofoli, che ha prontamente risposto con una storia sul suo profilo Instagram, che ha lasciato speranza ai più ottimisti. L'influencer veronese infatti ha scritto: "Un giorno torneremo, anche voi ci mancate. Ci sono posti che restano e resteranno per sempre casa".

Nel corso della sua carriera Theo Hernandez vanta 262 presenze e 34 gol con il Milan, 38 gettoni e 2 centri con l'Alaves, 28 apparizioni e una rete con la Real Sociedad, 23 incontri con il Real Madrid e 13 gare e 5 gol con l'Al Hilal. Inoltre è sceso in campo 40 volte, segnando 2 reti con la Francia. Il suo contratto con i sauditi scadrà nel 2028.