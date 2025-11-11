Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"

Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid

Come stanno Wälti e Vangsgaard?

"Stanno bene e sono a disposizione. Entrambe sono reduci da un periodo di inattività ma sono disponibili per la partita, se subentreranno o saranno titolari lo vedremo domani".

Quella di domani sarà una partita decisiva?

"Dopo la sfida contro il Milan sono stati giorni frustranti. C'è tanta rabbia, anche se è stata una partita ben giocata. Vogliamo fare meglio. Sicuramente sia per noi che per loro è una partita dove si gioca per fare punti. I sorteggi sono a fasce e quindi per una banale logica guardandole ci fa pensare che i punti si debbano cercare nelle fasce più basse, sia per quanto riguarda noi che per loro. Ma sappiamo benissimo che non è così, possiamo fare punti in qualsiasi momento, lo abbiamo dimostrato con la grandissima prestazione a Monaco. Come in tutte le partite cerchiamo i punti e la vittoria. È vero che è il giro di boa e andando avanti il peso specifico dei punti è sempre più alto".

Sul campionato e la Champions...

"Abbiamo giocato cinque partite in una competizione e in un’altra due. Sono numeri troppo piccoli per dare delle statistiche. Ora pensiamo alla Champions, siamo contenti delle prestazioni, ma non dei punti. Nell’ultima partita c’è stato un finale molto discusso. Abbiamo fatto una richiesta ufficiale di spiegazioni, ci auguriamo che le cose vadano meglio da adesso in poi. In campionato, invece, i risultati non sono buoni ma manca ancora tanto tempo. Però le prestazioni ci sono sempre state, i dati contano quello che contano, dobbiamo essere più brave a concretizzare quello che produciamo".