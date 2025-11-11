TMW Malesani vota Italiano: "Mi rivedo in lui: è uno dei migliori in Italia e in Europa"

L'allenatore Alberto Malesani nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, ha parlato anche di alcuni allenatori italiani che oggi si sono affermati.

Fra gli allenatori che stanno emergendo, Italiano è quello che fa rendere meglio le proprie squadre. Un po' come si vedeva l'impronta nel suo Parma?

"Sono d'accordo, Italiano fino ad ora non ha sbagliato un colpo e mi rivedo un po' in lui. Fino all'incidente nell'ultimo anno al Parma il mio percorso è stato in ascesa, anche da parte mia. Tanta determinazione, cattiveria in senso buono, nel gestire le situazioni, nel non aver paura di niente anche nell'essere spregiudicati in campo. Questo è Italiano, che ritengo sia uno dei migliori allenatori non solo in Italia, ma anche in Europa".

Palladino riparte dall'Atalanta.

"Mi piace molto. Non riesco a capire perché non sia tornato alla Fiorentina, dove ha fatto un buon lavoro. Queste sono cose strane, ma mi piace molto. Lo giudico non perché lo conosca, ma perché guardo le sue squadre e come le mette in campo".

Se le avessero detto che l'Italia avrebbe saltato due Mondiali, ci avrebbe creduto?

"No, questo non è possibile. L'Italia è una Nazione che non può saltare due Mondiali di fila. C'è da farsi qualche domanda e qualcuno ai vertici deve farsela più a fondo".